UGT advierte de un “verano caliente” en la limpieza y la recogida de basuras de Formentera: posible huelga en plena temporada

UGT ha advertido de un posible “verano caliente” en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, jardinería y gestión del punto verde de Formentera. El comité de empresa no descarta movilizaciones e incluso una huelga después de conocer que la adjudicataria del servicio, Pre-Zero, tiene intención de no asumir ningún incremento salarial en el próximo convenio colectivo.

Según ha informado el sindicato, las plantillas de estos servicios esenciales podrían iniciar protestas de manera inmediata ante la pretensión de la empresa de afrontar la negociación del nuevo convenio con un “incremento cero”.

La advertencia llega tras la segunda reunión de negociación, celebrada este jueves, en la que la representación de los trabajadores entregó formalmente su plataforma reivindicativa.

UGT explica que Pre-Zero se ampara, para no incrementar los salarios, en que el Consell de Formentera no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado en 2024, suscrito en el Tamib, que permitió desconvocar la huelga de aquel verano. Según trasladó la empresa en la mesa de negociación, la institución insular no estaría ingresando los abonos económicos vinculados a dicho pacto y adeudaría la totalidad de las partidas correspondientes a los años 2024 y 2025.

Con este argumento, la adjudicataria sostiene que es “totalmente incapaz” de asumir cualquier mejora económica para la plantilla. Además, según UGT, Pre-Zero no descarta incluso inaplicar los incrementos realizados en 2024 y 2025, lo que supondría una reducción salarial del 8,5% para los trabajadores y trabajadoras de Pre-Zero Formentera.

Ante esta situación, el comité de empresa ha manifestado su rechazo a que las consecuencias del conflicto económico entre la empresa y el Consell recaigan sobre los derechos laborales de los operarios. La representación de los trabajadores asegura que no está dispuesta a negociar una congelación salarial mientras el coste de la vida continúa subiendo.

“Los trabajadores de limpieza, recogida, jardinería y punto verde no podemos pagar los platos rotos de una mala gestión política y sus pataletas”, señala el sindicato.

UGT Servicios Públicos advierte de que, si no hay una propuesta con mejoras económicas, el conflicto laboral puede agravarse: “O hay una propuesta con incrementos salariales dignos sobre la mesa, o el conflicto laboral estará servido”.