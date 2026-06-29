Óscar Portas advierte que Formentera "colapsará" si no aumenta la ayuda para menores no acompañados que ya ascienden a 194

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha advertido este lunes de que la situación de acogida de menores migrantes no acompañados en la isla “se agrava” tras la llegada de nuevas embarcaciones durante el fin de semana. “Hace tiempo que todos sabemos que las embarcaciones no paran de llegar”, ha señalado Portas, quien ha añadido que, cuando llegan pateras a la isla, también llegan menores no acompañados. “Esto no cambia, sino que se agrava la situación que tenemos y que ya hemos denunciado innumerables veces”, ha afirmado.

El presidente insular ha actualizado las cifras y ha informado de que este fin de semana han llegado 21 menores más a la costa de Formentera. Con estos nuevos ingresos, el Consell pasa a tener bajo su guarda y tutela a un total de 194 menores migrantes no acompañados, “una cifra que solo viene a agravar la situación" que ya sufre de "saturación" la isla desde "hace muchos meses”, según Portas

De esos 194 menores, 45 permanecen actualmente en Formentera. El presidente ha insistido en que la isla necesita un recurso de urgencia para acogerlos antes de su redistribución a otras islas. “Tenemos 45 menores, no tenemos espacio”, ha resumido.

Petición de ayuda al Gobierno

Portas ha recordado que la semana pasada el Consell pidió ayuda a la Delegación del Gobierno para poder utilizar el módulo que el Estado tiene en el puerto de la Savina, pero ha asegurado que la respuesta fue negativa. Según ha explicado, la carta remitida por el delegado del Gobierno “da esperanzas” al inicio porque utiliza en varias ocasiones términos como “cooperar” y “colaborar”, pero finalmente concluye que ese espacio “no es el lugar para los menores”.

“Tenemos la puerta cerrada del Gobierno de España, sencillamente lo podemos resumir así”, ha criticado Portas. “Tenemos la puerta cerrada para poder utilizar un espacio de urgencia, que es lo que necesitamos”, ha añadido.

Ante esta negativa, el presidente del Consell ha señalado que la institución deberá seguir recurriendo a sus propios medios. “¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando con los recursos que tenemos”, ha afirmado. Portas ha insistido en que Formentera no cuenta con los recursos necesarios por parte del Estado y que debe apoyarse en medios propios y en la ayuda del Govern balear.

“No los tenemos del Estado y debemos tirar de recursos propios y de recursos del Govern balear” Óscar Portas — Presidete del Consell de Formentera

“No los tenemos del Estado y debemos tirar de recursos propios y de recursos del Govern balear”, ha señalado. En este sentido, ha explicado que el Consell apela ahora al Ejecutivo autonómico para intentar cubrir las necesidades más urgentes. “Ahora estamos apelando al Gobierno balear, a ver si allí donde no interviene el Gobierno de España, sí que podrá llegar el Govern balear”, ha dicho.

Portas ha advertido de que la situación puede llegar al límite si no se incrementa la ayuda. “Es evidente que si el Govern balear, que ya nos está ayudando, no se implica más, llegaremos a colapsar”, ha afirmado. Pese a la gravedad de la situación, el presidente del Consell ha asegurado que mantiene la confianza en el Govern. “Yo soy optimista, pero quiero confiar que el Govern balear no nos dejará tirados y no nos dejará caer como está dejando el Gobierno de España”, ha concluido.