Formentera rendirá homenaje al escritor Antoni Tur Ferrer con la presentación de su libro póstumo

Sa Llibreria Tur, en Sant Francesc de Formentera, acogerá el próximo viernes 3 de julio, a las 19.30 horas, un acto de homenaje al escritor y profesor de Filosofía Antoni Tur Ferrer, fallecido en 2024, con motivo de la presentación de su libro póstumo 'D'aquí i d'allà. Relats per a les nits d'insomni', editado por Miquel Costa Editor.

La presentación correrá a cargo de Andreu Ferrer y contará con la intervención de familiares y amigos del autor, en un acto que pretende recordar la figura de uno de los escritores y pensadores más destacados vinculados a Formentera.

La obra reúne 17 relatos breves que Antoni Tur Ferrer dejó terminados durante el verano de 2024, poco antes de su fallecimiento. A través de historias de apariencia cotidiana y sencilla, el autor plantea una reflexión crítica sobre la sociedad actual desde una perspectiva socrática. Los relatos abordan cuestiones relacionadas con la posverdad, el negacionismo y las contradicciones del mundo contemporáneo, utilizando un lenguaje irónico y sugerente que invita al lector a cuestionar las respuestas fáciles y a buscar explicaciones racionales.

Portada del libro. / DI

Especialista en filosofía española contemporánea

Nacido en Formentera en 1945 y fallecido en Tarragona en 2024, Antoni Tur Ferrer compaginó su residencia entre ambas ciudades. Licenciado en Filosofía por las universidades de Madrid y Valencia, desarrolló gran parte de su carrera profesional como catedrático de instituto en Tarragona. Especialista en filosofía española contemporánea, dedicó sus investigaciones a figuras como Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate, sobre quienes publicó diversos trabajos académicos.

Además de su faceta investigadora, cultivó la narrativa y participó en numerosos debates filosóficos y literarios. En 2008 obtuvo el VIII Premio de Relatos Cortos Joan Castelló Guasch, convocado por el Consell de Ibiza, con el libro Blanc, blau i negre i altres narracions, también publicado por Miquel Costa Editor. Con este acto, familiares, amigos y el mundo cultural de Formentera rendirán homenaje a un autor que mantuvo un estrecho vínculo con la isla y cuya última obra verá la luz de forma póstuma.