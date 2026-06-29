El Consell de Formentera responde a Autocares Paya y asegura que ya ha abonado 471.000 euros por las bonificaciones del transporte en 2025

El Consell de Formentera ha respondido este lunes a las acusaciones de Autocares Paya, que el pasado viernes alertó de una "situación límite" por los impagos que, según la empresa, ponen en riesgo la continuidad del servicio de autobuses en la isla.

En un comunicado, la institución insular afirma que comparte la preocupación por garantizar la continuidad del transporte público, al que considera un servicio esencial para residentes y visitantes. El Consell asegura que trabaja "desde hace meses" en la tramitación de los expedientes económicos vinculados a la concesión y que mantiene un contacto permanente con la empresa para evitar cualquier afectación al servicio y a los trabajadores.

471.000 euros abonados en 2025

La respuesta del Consell llega después de que Autocares Paya denunciara retrasos en los pagos de las compensaciones económicas y advirtiera de dificultades para afrontar nóminas, combustible y otros gastos esenciales.

Según el Consell, la institución ya ha pagado 325.000 euros correspondientes a las bonificaciones del transporte público de 2025. Además, el pasado 5 de junio aprobó un nuevo pago de 146.170 euros, cuya orden se tramitó el 24 de junio. La institución añade que la empresa conocía que cobraría esa cantidad entre el viernes y este lunes.

En total, el Consell cifra en 471.170 euros las cantidades abonadas este año por las bonificaciones del transporte público.

Quedan pendientes unos 175.000 euros

El Consell reconoce que todavía quedan pendientes aproximadamente 175.000 euros correspondientes a las ayudas de 2025. No obstante, atribuye el retraso a que el Ministerio de Transportes aún no ha transferido la totalidad de los fondos estatales destinados a estas bonificaciones.

La institución explica que hasta ahora solo ha recibido el 65% de los recursos previstos y que el Ministerio ha modificado recientemente la documentación exigida para justificar el 35% restante, lo que obliga a adaptar la tramitación antes de completar los pagos.

Respecto a las ayudas correspondientes a 2026, el Consell señala que todavía no existe una comunicación oficial sobre el reparto de los fondos estatales. La institución indica que el Govern balear le ha trasladado la previsión de que Formentera recibirá una aportación similar a la del año anterior, aunque los recursos aún no han llegado.

Las reclamaciones de 2021 a 2023, en los tribunales

Autocares Paya también reclamó cantidades pendientes desde 2021 y denunció que lleva años sosteniendo el servicio con recursos propios. El Consell responde que todas las reclamaciones económicas correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 ya se analizaron y auditaron por una empresa externa independiente y fueron resueltas por la Administración. La institución añade que la concesionaria no comparte esas resoluciones y por ello ha acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde será la Justicia quien determine las cantidades que correspondan.

El Consell recuerda además que el transporte público de Formentera funciona actualmente bajo una concesión adjudicada en 1996 que, tras varias prórrogas, continúa en régimen de orden de continuidad.

La institución califica esta situación de provisional y asegura que trabaja en una nueva licitación para dotar al servicio de un contrato actualizado y de un marco jurídico y económico estable tanto para la administración como para la empresa concesionaria.

La empresa advirtió de un posible bloqueo financiero

El viernes, Autocares Paya afirmó que su entidad financiera ya no considera viable ampliar la financiación y alertó de un riesgo real de bloqueo financiero que podría impedir el pago de combustible y nóminas en las próximas semanas.

La compañía, que opera en la isla desde 1945, sostuvo que ha vendido activos y ha destinado todos los recursos disponibles a mantener el servicio sin interrupciones. También aseguró que los conductores cobraron la nómina de mayo a mediados de junio y reclamó el abono urgente de las cantidades pendientes.

El Consell, por su parte, reitera que seguirá trabajando "en coordinación con la empresa concesionaria y con el resto de administraciones" para agilizar los expedientes pendientes y garantizar la estabilidad del transporte público en la isla.