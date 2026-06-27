Formentera se puede quedar sin transporte público en plena temporada turística

La empresa familiar que gestiona el servicio regular de pasajeros de Formentera, Autocares Paya, ha alertado de una "situación límite" debido a los impagos que el Consell de Formentera adeuda con la empresa, que se remontan al año 2021 y que se agravaron durante la crisis institucional en Formentera de 2023. El propietario de la empresa, Joan Costa 'Paya', ha advertido del riesgo para la continuidad del transporte público en Formentera por los reiterados retrasos en el abono de las compensaciones económicas vinculadas al servicio en la pitiusa menor.

La empresa, que opera en Formentera desde 1945, denuncia que lleva años soportando con recursos propios el coste de un servicio público y reclama "una solución urgente" para garantizar su continuidad. Según traslada la compañía, la entidad financiera con la que opera le ha comunicado que no considera viable ampliar la financiación que solicita la empresa, lo que deja a Autocares Paya sin capacidad para seguir adelantando los costes derivados de un servicio cuya financiación, sostiene, corresponde a la Administración.

Retrasos en las nóminas

Además, el empresario afirma que los conductores han recibido el pago del mes de mayo a mediados del mes de junio, una situación que le "quita el sueño" y que no es capaz de resolver sin cobrar los debidos pagos atrasados del Consell de Formentera. En estos momentos la empresa se sostiene con los propios fondos privados del empresario, una situación que está llegando a "un límite real" y "pone en peligro el transporte público en Formentera", según un comunicado de la empresa, que afirma que es imprescindible que se abonen "con carácter urgente" las cantidades pendientes correspondientes a las gratuidades del transporte público de los pasajeros locales y al resto de compensaciones reconocidas o reclamadas para poder continuar operando con normalidad.

La compañía asegura que durante los últimos años ha realizado "un enorme esfuerzo" para mantener el servicio sin interrupciones. En este sentido, explica que ha destinado todos los recursos disponibles, incluida la venta de activos, al pago de nóminas, combustible y demás gastos de funcionamiento, "priorizando en todo momento" que residentes y visitantes siguieran disponiendo del servicio de transporte público, un servicio que está obligado a prestar bajo contrato al tratarse de un servicio público esencial. Aun así, el Consell de Formentera no se ha puesto al día con sus obligaciones de pago, lo que está asfixiando a la empresa de transportes hasta llegar a un límite material. Autocares Paya sostiene que en estos momentos existe un riesgo real de no poder afrontar en las próximas semanas obligaciones esenciales como el pago del combustible y de las nóminas, lo que llevaría a una situación de bloqueo financiero y que podría frenar en seco el transporte público de Formentera en mitad de la temporada turística. La isla cuenta con una limitación de vehículos durante los meses de verano, lo que realza aún más el carácter esencial del servicio que presta la empresa de transportes tanto para residentes como para turistas.

Imagen de archivo de uno de los coches de la empresa, tomada durante los años 60 / Redacción Digital

Otros pagos atrasados

A esta situación se suma, según la compañía, la acumulación de importantes cantidades pendientes de cobro derivadas de los reequilibrios económicos de varios ejercicios, de las ayudas relacionadas con la pandemia, de las gratuidades del transporte correspondientes a los años 2025 y 2026 y de otras compensaciones todavía pendientes de cálculo y reclamación. El empresario afirma que ha presentado debidamente todos los escritos periciales que avalan los pagos pendientes, pero que aún no ha tenido una respuesta clara por parte del Consell de Formentera.

A pesar de todo, la compañía subraya que ha mantenido su compromiso con la ciudadanía, garantizando el transporte público incluso en circunstancias económicas que califica de "extraordinariamente adversas". La compañía aclara que no solicita "un trato de favor" y que únicamente reclama el cobro de las cantidades que le corresponden por un servicio público que, según destaca, lleva años prestando "con responsabilidad, profesionalidad y compromiso con Formentera".

Autocares Paya advierte de que la continuidad del transporte público de Formentera "no puede depender de la capacidad de una empresa privada para seguir financiándolo indefinidamente" y reclama actuar antes de que "las consecuencias sean irreversibles".