Migración
Interceptadas dos pateras con 46 migrantes en Formentera
La cifra de migrantes llegados a las Pitiusas asciende a 1.071 tras las dos últimas intervenciones
La Guardia Civil ha interceptado este viernes dos nuevas pateras, con un total de 46 personas migrantes, en dos actuaciones desarrolladas en distintos puntos del litoral de Formentera, según la información proporcionada por la Delegación del Gobierno.
La primera intervención tuvo lugar a las 11.30 horas en la zona del faro de la Mola, donde los agentes localizaron a 30 personas de origen subsahariano.
La segunda actuación se desarrolló a las 12.10 horas en la zona de es Migjorn. En este caso, la Guardia Civil interceptó a 16 personas de origen magrebí.
Por el momento, se desconoce si entre los rescatados de la embarcación viajaban también menores o mujeres, ni el estado en el que se encuentran. En ambos operativos han participado efectivos del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Con estas dos intervenciones, la cifra de migrantes llegados a las costas pitiusas asciende a 1.071 personas rescatadas.
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