Interceptan a 121 personas migrantes en nueve llegadas a Ibiza y Formentera en lo que va de fin de semana

Las fuerzas de seguridad interceptaron a un total de 75 personas migrantes en seis actuaciones desarrolladas entre este viernes y la madrugada de este sábado en las costas de Ibiza y Formentera, según informó la Delegación del Gobierno.

Arribada el viernes

La primera intervención tuvo lugar a las 11.30 horas en la zona del Faro de la Mola, en Formentera. Los agentes localizaron a 30 personas de origen subsahariano. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Poco después, a las 12.10 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 16 personas de origen magrebí en la zona de Es Migjorn, también en Formentera. En esta actuación intervinieron agentes del Puesto de Formentera y de la Usecic.

Las dos actuaciones del viernes dejaron un balance de 46 personas interceptadas en la isla de Formentera.

Arribada el sábado

Por otro lado, las fuerzas de seguridad interceptaron durante la madrugada de este sábado a otras 29 personas de origen magrebí en dos actuaciones desarrolladas en Ibiza y Formentera.

La primera intervención se produjo a las 1.47 horas en Cala Tarida, donde los agentes localizaron a 13 personas. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de San José, la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Antoni, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Policía Local de Sant Josep.

La segunda actuación tuvo lugar a las 2.40 horas en las inmediaciones del Hotel Riu de la Mola, en Formentera. Los agentes interceptaron a otras 16 personas de origen magrebí.

A las 8 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 16 personas de origen magrebí en la zona de Es Pilar de la Mola, en Formentera. Veinte minutos después, a las 8.20 horas, los agentes localizaron a otras 15 personas de origen magrebí en la zona de S'Estufador, también en Formentera.

A las 9.30 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 15 personas de origen magrebí en la zona de Cap de Barbaria, en la isla de Formentera. En el operativo participaron agentes del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

En los operativos participaron la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Usecic. Las autoridades no han facilitado, por el momento, más información sobre el estado de las personas interceptadas ni entre los integrantes de los grupos se encontraban menores o mujeres.

Con esta última actuación, las fuerzas de seguridad han interceptado 121 personas migrantes en nueve llegadas registradas entre el viernes y el sábado en Ibiza y Formentera. El balance anual asciende ya a 1.179 migrantes en Formentera y 143 en Ibiza, lo que eleva el total de las Pitiusas a 1.322 personas.