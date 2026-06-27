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Interceptan a 106 personas migrantes en ocho llegadas a Ibiza y Formentera en lo que va de fin de semana

La cifra de migrantes llegados a las Pitiusas asciende a 1.276 tras las últimas intervenciones

PATERAS EN IBIZA Y FORMENTERA

PATERAS EN IBIZA Y FORMENTERA / JAVI PAREJO / DIB

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Redacción Digital

Ibiza

Las fuerzas de seguridad interceptaron a un total de 75 personas migrantes en seis actuaciones desarrolladas entre este viernes y la madrugada de este sábado en las costas de Ibiza y Formentera, según informó la Delegación del Gobierno.

Arribada el viernes

La primera intervención tuvo lugar a las 11.30 horas en la zona del Faro de la Mola, en Formentera. Los agentes localizaron a 30 personas de origen subsahariano. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Poco después, a las 12.10 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 16 personas de origen magrebí en la zona de Es Migjorn, también en Formentera. En esta actuación intervinieron agentes del Puesto de Formentera y de la Usecic.

Las dos actuaciones del viernes dejaron un balance de 46 personas interceptadas en la isla de Formentera.

Arribada el sábado

Por otro lado, las fuerzas de seguridad interceptaron durante la madrugada de este sábado a otras 29 personas de origen magrebí en dos actuaciones desarrolladas en Ibiza y Formentera.

La primera intervención se produjo a las 1.47 horas en Cala Tarida, donde los agentes localizaron a 13 personas. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de San José, la Guardia Civil del Puesto Principal de Sant Antoni, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Policía Local de Sant Josep.

La segunda actuación tuvo lugar a las 2.40 horas en las inmediaciones del Hotel Riu de la Mola, en Formentera. Los agentes interceptaron a otras 16 personas de origen magrebí.

A las 8 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 16 personas de origen magrebí en la zona de Es Pilar de la Mola, en Formentera. Veinte minutos después, a las 8.20 horas, los agentes localizaron a otras 15 personas de origen magrebí en la zona de S'Estufador, también en Formentera.

En los operativos participaron la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Usecic. Las autoridades no han facilitado, por el momento, más información sobre el estado de las personas interceptadas ni entre los integrantes de los grupos se encontraban menores o mujeres.

Noticias relacionadas y más

Con estas últimas llegadas, el número de migrantes interceptados este año asciende a 1.164 en Formentera y 143 en Ibiza, lo que sitúa el acumulado de ambas islas en 1.307 personas.

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