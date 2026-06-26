Interceptados 14 migrantes en la costa de Formentera

La Guardia Civil ha interceptado este viernes por la mañana a un grupo de 14 personas de origen magrebí que han llegado en patera a Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La intervención tuvo lugar a las 6.20 horas, cuando los agentes localizaron a los migrantes frente a la costa de la zona de es Copinar. En el operativo ha intervenido la Guardia Civil de Formentera.

Con estas 14 personas, la cifra de personas migrantes arribadas a la isla suma ya un total de 1.039 solo en lo que va de año.

Además, la Delegación del Gobierno ha informado este viernes de la llegada de otra patera con 14 personas a Mallorca.

La última patera llegó a Formentera el pasado viernes a las 13.40 horas. Entonces, 28 personas de origen subsahariano fueron rescatadasa menos de una milla al sur de la isla de Formentera.

Retirada de pateras

En lo últimss días, el Consell de Formentera ha retirado diez embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de personas desde la costa de África, normalmente desde Argelia. Las embarcaciones permanecían abandonadas en distintos puntos de la costa de la isla. La actuación, coordinada por el departamento de Medio Ambiente, forma parte de las tareas de limpieza y recuperación de espacios naturales afectados por este fenómeno.