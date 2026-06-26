"Nunca creí que podría participar": la historia de superación detrás de la XXVII Vuelta a Formentera nadando

Más de 200 personas participan desde este viernes en la XXVII edición de la 'Vuelta a Formentera nadando contra la fibrosis quística', una iniciativa solidaria que pretende dar a conocer esta enfermedad genética. Durante tres jornadas, los participantes recorrerán el perímetro de la isla en tramos de natación de entre 1,8 y 3,6 kilómetros.

Según ha informado la organización, entre los participantes de esta edición se encuentran Isabel Ferrandis, Juanjo Pérez y Carme Palmer. La entidad ha destacado el caso de Ferrandis, una nadadora a la que le falta medio pulmón y que padece bronquiectasias y asma severa.

Imagen de archivo de la edición 2025 de la iniciativa solidaria. / Fundación Respiralia

"Nunca creí que podría participar en un evento de este tipo. Mi motivación ha sido la salud, sin la que no podemos hacer nada, la actitud que mueve a las personas que tienen enfermedades graves como la fibrosis quística", ha señalado Ferrandis.

La fibrosis quística es una enfermedad genética, grave y todavía sin cura que afecta al aparato respiratorio, el digestivo y las glándulas exocrinas. En Baleares se conocen unos 84 casos y su prevalencia es de un caso por cada 6.400 nacidos vivos, frente a uno por cada 5.000 a nivel nacional.

El Grupo Respiralia, integrado por la Fundación Respiralia y la Asociación Balear de Fibrosis Quística, ofrece tratamientos de fisioterapia respiratoria, reeducación al esfuerzo, osteopatía y atención psicológica a niños y jóvenes con fibrosis quística de Baleares.