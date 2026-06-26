Natación solidaria
"Nunca creí que podría participar": la historia de superación detrás de la XXVII Vuelta a Formentera nadando
Isabel Ferrandis, con bronquiectasias, asma severa y medio pulmón menos, es una de las más de 200 personas que participarán en la travesía solidaria contra la fibrosis quística
Europa Press
Más de 200 personas participan desde este viernes en la XXVII edición de la 'Vuelta a Formentera nadando contra la fibrosis quística', una iniciativa solidaria que pretende dar a conocer esta enfermedad genética. Durante tres jornadas, los participantes recorrerán el perímetro de la isla en tramos de natación de entre 1,8 y 3,6 kilómetros.
Según ha informado la organización, entre los participantes de esta edición se encuentran Isabel Ferrandis, Juanjo Pérez y Carme Palmer. La entidad ha destacado el caso de Ferrandis, una nadadora a la que le falta medio pulmón y que padece bronquiectasias y asma severa.
"Nunca creí que podría participar en un evento de este tipo. Mi motivación ha sido la salud, sin la que no podemos hacer nada, la actitud que mueve a las personas que tienen enfermedades graves como la fibrosis quística", ha señalado Ferrandis.
La fibrosis quística es una enfermedad genética, grave y todavía sin cura que afecta al aparato respiratorio, el digestivo y las glándulas exocrinas. En Baleares se conocen unos 84 casos y su prevalencia es de un caso por cada 6.400 nacidos vivos, frente a uno por cada 5.000 a nivel nacional.
El Grupo Respiralia, integrado por la Fundación Respiralia y la Asociación Balear de Fibrosis Quística, ofrece tratamientos de fisioterapia respiratoria, reeducación al esfuerzo, osteopatía y atención psicológica a niños y jóvenes con fibrosis quística de Baleares.
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