Formentera habilita un nuevo servicio para los usuarios de s'Estany des Peix

El Consell de Formentera de un paso más en el proyecto de regulación de s'Estany des Peix. El próximo objetivo es poner en marcha un nuevo servicio de barqueo que permitirá el acceso de las embarcaciones amarradas a la laguna. Para ello, se ha convocado a todos los usuarios que dispongan de amarres a una reunión informativa el próximo 30 de junio a las 19 horas en la que se explicarán todos los detalles de este futuro servicio.

El barqueo representa solo una parte del nuevo modelo de gestión de s'Estany des Peix, que busca comprobar si se podrán atender correctamente las necesidades de los usuarios para acceder a sus embarcaciones situadas en las boyas. El servicio dará comienzo en los próximos días y continuará hasta la aprobación definitiva del plan que regule su funcionamiento.

La iniciativa del Consell se enmarca en un proyecto complementario de ampliación de los amarres dentro de la laguna. En este sentido, se trabaja para ampliar la concesión actual e incrementar el número de amarres autorizados en una treintena, superando así los 310 puntos de amarre. La propuesta también contempla mejorar la seguridad y las condiciones de las infraestructuras.

La consejera de Medi Ambient, Verónica Castelló, ha remarcado la importancia de este servicio, previsto "desde el inicio del proyecto". "Continuamos trabajando para mejorar el proyecto, ampliar las posibilidades siempre que sea compatible con la protección ambiental y ofrecer un servicio cada vez más seguro y eficiente a los usuarios de S'Estany des Peix", ha añadido.