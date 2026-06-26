Formentera lanza una campaña de concienciación sobre pantallas para embarazadas

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, refuerza las acciones de prevención y sensibilización sobre el uso de pantallas en la infancia con una nueva sesión dirigida a futuras familias. La iniciativa se desarrollará a través del Servicio de Asesoramiento y Orientación sobre Sustancias y Pantallas (Saosp), en colaboración con el centro de salud de Formentera, y se incorpora al programa de Educación Maternal.

La sesión está dirigida a las personas participantes en este grupo, formado por mujeres embarazadas a partir de la semana 26 de gestación. El objetivo es ofrecer información y herramientas útiles a futuras madres y padres sobre los riesgos asociados a la exposición precoz a las pantallas y la importancia de establecer hábitos saludables desde los primeros años de vida.

El programa de Educación Maternal incluye diferentes sesiones formativas impartidas por las matronas del centro de salud de Formentera, centradas en aspectos relacionados con el embarazo, el parto, la crianza y el desarrollo infantil. Con esta nueva incorporación, se amplía la oferta formativa con una sesión específica sobre prevención del uso de pantallas durante la primera infancia.

La acción se enmarca dentro del Plan Insular de Adicciones de Formentera y forma parte de las medidas preventivas dirigidas a familias con niños de 0 a 6 años. Desde el Consell señalan que el objetivo es fomentar una crianza saludable y concienciar sobre la importancia de promover alternativas de juego, relación y aprendizaje adaptadas a cada etapa del desarrollo.

El Saosp ofrece asesoramiento y orientación gratuita tanto a familias como a personas interesadas en cuestiones relacionadas con el consumo de sustancias y el uso de pantallas. Para más información, se puede contactar con el servicio en el teléfono 971 32 12 71 o a través del correo electrónico saosp@conselldeformentera.cat.