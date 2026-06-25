Formentera baliza sus playas con la temporada ya iniciada tras resolverse el recurso que paralizó el contrato

El Consell de Formentera ha iniciado los trabajos de instalación del balizamiento del litoral tras la resolución del recurso que había paralizado el procedimiento de adjudicación, una actuación que el Consell, a través de la conselleria de Medio Ambiente, considera fundamental para reforzar la seguridad de las zonas de baño y ordenar la convivencia entre embarcaciones y bañistas durante la temporada turística.

La institución insular informa de que los trabajos comenzaron este miércoles en la zona de Cala Saona, después de que la actuación haya estado condicionada durante las últimas semanas por la suspensión cautelar derivada de un recurso presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc). Esta situación obligó a paralizar el procedimiento de adjudicación y retrasó el inicio de los trabajos respecto a la planificación inicial prevista.

Una vez que el Tacrc ha resuelto el recurso y ha levantado la suspensión, el Consell ha podido culminar la adjudicación del contrato y coordinar con la empresa adjudicataria el inicio inmediato de los trabajos.

Balizas ya instaladas en Formentera. / Consell de Formentera

Según el calendario previsto, las actuaciones continuarán por diferentes puntos del litoral de Formentera, incluyendo ses Illetes, es Trucadors, Espalmador, Llevant, es Pujols, es Caló y Migjorn, entre otras zonas.

La previsión es completar la instalación durante las próximas semanas, si bien el calendario podrá adaptarse en función de las condiciones meteorológicas o de las necesidades técnicas que puedan producirse durante la ejecución de los trabajos.

El Consell señala que el balizamiento constituye una herramienta esencial para garantizar la seguridad en el litoral durante los meses de mayor afluencia, al delimitar las zonas de baño, regular los canales de acceso de las embarcaciones y reducir los riesgos derivados de la convivencia entre los diferentes usos de la costa.

El Consell de Formenterabusca reforzar la seguridad marítima. / Consell de Formentera

La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha destacado que "se ha trabajado desde el primer momento para poder retomar este contrato tan pronto como fuera posible una vez que se resolviera el recurso". Castelló ha señalado que "el balizamiento es una infraestructura imprescindible para la seguridad de residentes y visitantes, y por eso hemos acelerado todos los trámites necesarios para iniciar su instalación de manera inmediata".

La consellera también ha recordado que el retraso en la implantación "no ha sido consecuencia de una decisión del Consell, sino de una suspensión administrativa derivada de un procedimiento de recurso previsto por la normativa de contratación pública". En este sentido, ha remarcado que "ahora el objetivo es recuperar el tiempo perdido y disponer del conjunto de las zonas balizadas lo antes posible".

El Consell Insular de Formentera asegura además que continuará realizando un seguimiento permanente de los trabajos para garantizar que la ejecución se desarrolle con normalidad y que las principales zonas de baño de la isla dispongan de las máximas garantías de seguridad durante la temporada estival.