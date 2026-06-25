El cine al aire libre vuelve este verano a Formentera con más de 25 proyecciones gratuitas

El Cinema a la Fresca vuelve este verano a Formentera con una nueva edición que ofrecerá más de 25 proyecciones gratuitas al aire libre entre el 30 de junio y el 4 de septiembre. La iniciativa, organizada por el Consell Insular de Formentera a través del área de Cultura, se consolida como una de las citas culturales más esperadas de la temporada estival en la isla.

Las sesiones se celebrarán siempre a las 22 horas en tres espacios públicos: cada martes en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc, cada jueves en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran y cada viernes en la Casa del Poble de la Mola.

El ciclo arrancará el 30 de junio, a las 22 horas, en el jardín de ses Eres de Sant Francesc, con la proyección de ‘Moonlight’, película de Barry Jenkins estrenada en 2016 y no recomendada para menores de 16 años. La programación continuará el 2 de julio, también a las 22 horas, en la plaza de la Iglesia de Sant Ferran, con ‘La historia de Souleymane’, de Boris Lojkine, producción francesa de 2024 no recomendada para menores de 12 años. La tercera cita será el 3 de julio, a las 22 horas, en la Casa del Poble de la Mola, con ‘¡Lumière! La aventura continúa’, de Thierry Frémaux, una propuesta para todos los públicos.

Cartel con la programación del ciclo 'Cinema a la fresca' / CIF

La programación reúne una cuidada selección de cine internacional, europeo e independiente, con producciones recientes premiadas en festivales, documentales, clásicos del séptimo arte y obras de directores consolidados y nuevas voces cinematográficas. Entre los títulos destacados figuran también ‘Blade Runner’, ‘A Complete Unknown’, ‘Priscilla, reina del desierto’, ‘Memories of Murder’ y ‘Dahomey’.

Todas las películas se proyectarán en versión original subtitulada en castellano, una apuesta que busca preservar la riqueza interpretativa y cultural de cada obra y ofrecer al público una experiencia cinematográfica de calidad.

Con este ciclo, el Consell de Formentera refuerza una oferta cultural gratuita, accesible y diversa, que convierte plazas y espacios públicos de la isla en puntos de encuentro para disfrutar del cine bajo las estrellas. La programación completa puede consultarse en los canales habituales de información del Consell.