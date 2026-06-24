Playas
Formentera mejora el acceso al mar en es Copinar con dos pasarelas renovadas
El Consell ha reconstruido por completo la rampa principal para embarcaciones y la lateral utilizada por bañistas
El Consell Insular de Formentera, a través del área de Medio Ambiente, ha finalizado los trabajos de renovación integral de las pasarelas de acceso al mar des Copinar, una actuación destinada a mejorar la seguridad de los usuarios y garantizar el buen estado de estas infraestructuras situadas en el litoral de la isla.
La intervención ha permitido reconstruir por completo tanto la pasarela principal utilizada para embarcaciones como la pasarela lateral empleada habitualmente por los bañistas y usuarios de la zona.
Los trabajos han consistido en el desmontaje de toda la madera deteriorada de las estructuras existentes, la reparación de los carriles metálicos que sirven de base a las pasarelas y la instalación de un nuevo pavimento de madera de castaño. La actuación ha supuesto, en la práctica, una renovación completa de estas infraestructuras, que ya se encuentran nuevamente a disposición de la ciudadanía.
Seguridad, funcionalidad y durabilidad
Desde el área de Medio Ambiente se destaca que estas actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad de unas instalaciones muy expuestas a los efectos del medio marino y al uso intensivo que registran durante buena parte del año.
Una vez finalizada esta intervención, el Consell prevé actuar próximamente en la pasarela de s’Estany des Peix, con el objetivo de continuar mejorando las infraestructuras de acceso al mar de la isla.
Paralelamente, el departamento trabaja en el estudio de nuevas alternativas constructivas que permitan sustituir progresivamente los materiales tradicionales por otras opciones más resistentes a las condiciones marinas y con menores necesidades de mantenimiento.
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