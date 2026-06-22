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Incendio forestal en la zona de es Ca Marí, en Formentera

Efectivos de bomberos trabajan para controlar el fuego

Bomberos trabajan para apagar un incendio forestal en Formentera.

Bomberos trabajan para apagar un incendio forestal en Formentera. / Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Los Bomberos del Consell de Formentera han intervenido este lunes por la tarde en un incendio forestal que se ha declarado este lunes por la tarde en la zona de es Ca Marí, según ha informado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear a través de su cuenta en la red social X.

Según la información difundida por la conselleria, el aviso ha sido activado por el servicio de emergencias 112 a las 15.40 horas. Tras recibir la alerta, se ha confirmado que las llamas, originadas en un poste eléctrico situado frente al hotel Ca Marí habían alcanzado zona forestal.

El incendio ha sido clasificado con gravedad potencial 0, esto es, el nivel más bajo dentro de la escala operativa de emergencias forestales.

En las tareas de extinción han participado tres bomberos del Consell de Formentera, cuatro efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), un AMA, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

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Los Bomberos han movilizado una autobomba rural pesada y un vehículo de primera intervención para controlar el incendio, que según informan desde el Consell de Formentera, ha sido controlado.

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