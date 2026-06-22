El Consell de Formentera expresa su pésame por la muerte de monseñor Lucas Ramón Torres, deán de la Catedral de Ibiza

El Consell de Formentera expresa su pésame por la muerte de mossènyer Lucas Ramon Torres, prelado de honor de Su Santidad y una de las figuras religiosas más destacadas y estimadas de las Pitiüsas, degano del clero en Ibiza y Formentera, con presidencia del capítulo de Canonges, como autoridad de la diócesis.

Nacido en Sant Francesc el 6 de diciembre de 1932, y tras la pérdida al comienzo de la Guerra Civil, en 1936 y como consecuencia de esta, de su padre y de otros dos familiares, uno de ellos Canonge en Ibiza, mossènyer Ramon Torres, conocido como Don Lucas Ramon, dedicó su vida al servicio de la Iglesia Católica y de la comunidad, con el ejercicio de su ministerio sacerdotal durante cerca de siete décadas.

Ordenado sacerdote el 23 de junio de 1957, fecha de la que se cumplirán exactamente 69 años el día de su funeral, desarrolló una intensa labor pastoral en diferentes parroquias de las Pitiüses y también como capellán del Hospital Can Misses. En reconocimiento a su dedicación y trayectoria, el papa Benedicto XVI lo nombró prelado de honor, una distinción que reconoce su contribución a la Iglesia y a la sociedad y le otorga el tratamiento de reverendo mossènyer.

El Consell de Formentera destaca en su comunicado que su trayectoria estuvo marcada por la proximidad, la vocación de servicio y el compromiso con las personas, y señala que con los años se convirtió en "una auténtica referencia moral y espiritual para diversas generaciones de ibicencos y formenterenses".

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas Juan, en nombre de toda la corporación insular y en reconocimiento al trabajo y ministerio eclesial de "este dignísimo hijo de Formentera", traslada su más sincero pésame a sus familiares, amigos y a toda la comunidad cristiana de las Pitiüses.