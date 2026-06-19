Rescatadas 28 personas en una patera al sur de Formentera

Un total de 28 personas de origen subsahariano han sido rescatadas este jueves a escasas 0,2 millas al sur de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El operativo ha tenido lugar a las 13.40 horas y ha contado con la participación de efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, de acuerdo con la información facilitada por las autoridades.

Las 28 personas han sido localizadas en aguas próximas a la isla y posteriormente trasladadas por los servicios de intervención. Por el momento, las autoridades no han comunicado más detalles sobre el estado de salud de los rescatados ni si se encontraban menores o mujeres entre los rescatados.

Recuento de llegadas

Con estas 28 personas, la cifra de personas migrantes arribadas a las Pitiusas suma un total de 1.155 y 1.025 solo en Formentera.