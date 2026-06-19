Migración
Rescatadas 28 personas en una patera al sur de Formentera
El número de migrantes llegados a las Pitiusas se eleva a 1.155 tras el último rescate comunicado
Un total de 28 personas de origen subsahariano han sido rescatadas este jueves a escasas 0,2 millas al sur de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno.
El operativo ha tenido lugar a las 13.40 horas y ha contado con la participación de efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, de acuerdo con la información facilitada por las autoridades.
Las 28 personas han sido localizadas en aguas próximas a la isla y posteriormente trasladadas por los servicios de intervención. Por el momento, las autoridades no han comunicado más detalles sobre el estado de salud de los rescatados ni si se encontraban menores o mujeres entre los rescatados.
Recuento de llegadas
Con estas 28 personas, la cifra de personas migrantes arribadas a las Pitiusas suma un total de 1.155 y 1.025 solo en Formentera.
- Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
- El regalo inesperado que recibió un trabajador de un hotel de lujo en Formentera tras un duro día de calor
- Precintados los equipos de sonido de varios establecimientos de ocio en Formentera
- El refugio de Luis Enrique en Formentera: un infinito jardín con piscinas, hamacas y buganvillas
- Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
- Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024
- Un restaurante de Formentera suspende su iniciativa de ofrecer sillas de playa gratis a sus clientes
- Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web