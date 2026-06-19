Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta ambulante en IbizaForo del MediterráneoMovilidad en IbizaFiestas ilegales
instagramlinkedin

Migración

Rescatadas 28 personas en una patera al sur de Formentera

El número de migrantes llegados a las Pitiusas se eleva a 1.155 tras el último rescate comunicado

PATERAS EN IBIZA Y FORMENTERA

PATERAS EN IBIZA Y FORMENTERA / JAVI PAREJO / DIB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

Un total de 28 personas de origen subsahariano han sido rescatadas este jueves a escasas 0,2 millas al sur de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El operativo ha tenido lugar a las 13.40 horas y ha contado con la participación de efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, de acuerdo con la información facilitada por las autoridades.

Las 28 personas han sido localizadas en aguas próximas a la isla y posteriormente trasladadas por los servicios de intervención. Por el momento, las autoridades no han comunicado más detalles sobre el estado de salud de los rescatados ni si se encontraban menores o mujeres entre los rescatados.

Noticias relacionadas y más

Recuento de llegadas

Con estas 28 personas, la cifra de personas migrantes arribadas a las Pitiusas suma un total de 1.155 y 1.025 solo en Formentera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents