PSOE: “Formentera acoge 30.000 turistas al día, pero llamamos al ministro para alojar a 13 menores una noche”

La llegada masiva de migrantes también se ha colado en la segunda sesión del pleno del debate sobre el estado de la isla mediante la propuesta, también de petición del equipo de gobierno, de solicitar al Gobierno español “los recursos necesarios para la primera atención a migrantes y asumir la retirada de pateras del litoral de Formentera”. El presidente, Óscar Portas, ha indicado que “justo en medio de este debate [del estado de la isla], la situación se ha agravado aún más” con la llegada esta semana de 13 menores migrantes: “Hoy hablo de criaturas, de menores que necesitan un lugar para dormir”. Ha criticado que la Delegación del Gobierno rechazara su petición de alojarlos en la carpa de la Savina, y ha señalado a la directora insular de la Administración General del Estado, Raquel Guasch.

Portas no comparte, como le dijeron desde las filas socialistas, que “la carpa del puerto no fuera el lugar ideal” para alojarlos esa noche: “Sí se puede usar. Esa noche no había nadie [mayor de edad] allí, estaba cerrada. Y había dos espacios diferenciados, y los menores estaban acompañados. Y la respuesta fue un no”. “¿Y si esa noche llegan mayores? La llegada de pateras no tiene horas”, le ha respondido el socialista Rafael Ramírez. Precisamente, la Delegación señaló esta semana que esa carpa está destinada “a detención de personas adultas, que son custodiadas por la Guardia Civil en esas dependencias hasta su traslado a Eivissa para pasar a disposición de la Policía Nacional". La Delegación del Gobierno también ofreció, tanto al Consell de Formentera como a vicepresidencia del Govern balear que, “de forma extraordinaria y excepcional”, se pudieran alojar algunos menores “en la carpa de es Botafoc [en Ibiza], en determinadas circunstancias y con carácter temporal”.

“Sí se puede usar. Esa noche no había nadie [mayor de edad] allí, estaba cerrada. Y había dos espacios diferenciados, y los menores estaban acompañados. Y la respuesta fue un no” Óscar Portas — Presidente del Consell de Formentera

Como en las comunidades autónomas

Ramírez ha recordado en el pleno que la Delegación dio a Formentera esta alternativa, y también ha echado en cara al Consell cómo ha obrado: “La isla es capaz de acoger a 30.000 turistas cada día en verano, pero llamamos al ministro para que aloje a 13 menores una noche”. Lorenzo Córdoba ha calificado la respuesta del Gobierno de “cobarde e hipócrita” esa actitud.

“La isla es capaz de acoger a 30.000 turistas cada día en verano, pero llamamos al ministro para que aloje a 13 menores una noche” Rafael Ramírez — Conseller PSOE

El pleno también ha apoyado una propuesta socialista en la que se insta al Govern al reparto equilibrado de menores migrantes no acompañados entre islas. Para el portavoz del PSOE en este tema, se trata de una solución “solidaria y justa” que, además, ya se plantea entre comunidades autónomas. Ramírez ha reiterado que, para Formentera, acoger “entre 11 y 12 menores es su punto crítico, y este ya se ha sobrepasado hace mucho tiempo”. Y ha insistido en que no basta con que el Estado o el Govern aporten más dinero, pues, por razones técnicas, Formentera, por muchos millones que reciba, no puede asumir la tutela de tantos menores. Según las cuentas del presidente Óscar Portas, Formentera ya tutela a 182 menores, 99 de ellos llegados este año.