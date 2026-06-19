El IES Marc Ferrer de Formentera gana las dos categorías pitiusas de ‘Kilómetros de Plástico por Iris’

El alumnado de 1ºA y 4ºA de ESO del IES Marc Ferrer, en Formentera, se ha alzado con los premios de las dos categorías pitiusas de la sexta edición de ‘Kilómetros de Plástico por Iris’, una iniciativa educativa de ámbito balear que busca concienciar a la juventud sobre el impacto de la contaminación por plásticos en el mar Mediterráneo.

El proyecto, impulsado por las fundaciones Ibiza & Formentera Preservation, Menorca Preservation y Mallorca Preservation, y desarrollado por la asociación 0 Plastic, ha contado este año en las Pitiusas con la colaboración del Grupo Herbusa.

En esta nueva edición han participado 312 jóvenes de Ibiza y Formentera, convertidos en auténticos “0 Plastic Warriors”, que recorrieron un total de 14.698 kilómetros y retiraron 584 kilos de residuos del entorno natural. En Ibiza, los 192 alumnos participantes completaron 12.430 kilómetros y recogieron 260 kilos de basura, mientras que en Formentera, 120 estudiantes recorrieron 2.268 kilómetros y retiraron 324 kilos de residuos.

Como reconocimiento a su implicación, las clases ganadoras han disfrutado esta mañana de un taller de fotografía submarina impartido por MARE, un proyecto de conservación marina que utiliza la imagen para poner en valor el mar Balear. La actividad comenzó en el IES Marc Ferrer con una sesión formativa sobre las nociones básicas de esta disciplina y sobre cómo la fotografía puede convertirse en una herramienta para acercar a la ciudadanía a la riqueza y fragilidad del medio marino.

Posteriormente, los participantes se trasladaron a la playa para poner en práctica los conocimientos adquiridos y observar el Mediterráneo a través de sus cámaras.

La directora de IbizaPreservation, Inma Saranova, ha destacado “la implicación, el esfuerzo y el compromiso” demostrados por el alumnado del IES Marc Ferrer durante toda la iniciativa y ha felicitado a los estudiantes por unos resultados que reflejan, según ha señalado, “cómo la juventud puede desempeñar un papel fundamental en la protección del medio ambiente y del mar que nos rodea”.

Protección y educación ambiental

Por su parte, el director general del Grupo Herbusa, Toni Ribas, ha subrayado que los resultados de esta edición muestran “el valor de combinar la protección directa del entorno con la educación ambiental”. Ribas ha defendido que acercar a cientos de estudiantes la importancia de una correcta gestión de los residuos es fundamental para construir unas Islas Pitiusas más sostenibles.

A nivel balear, la sexta edición de ‘Kilómetros de Plástico por Iris’ movilizó a 698 alumnos y alumnas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que recorrieron conjuntamente 28.099 kilómetros y recogieron 870 kilos de residuos plásticos en espacios naturales de las islas.

Desde IbizaPreservation han resaltado especialmente los resultados obtenidos en las Pitiusas, donde, según Saranova, se registró la mayor participación de Baleares, el mayor número de kilómetros recorridos y el mayor volumen de basura retirada.

La cofundadora de 0 Plastic, Alba Carbonell, ha señalado que la iniciativa busca que las nuevas generaciones no solo entiendan el problema de la contaminación marina, sino que se sientan parte de la solución mediante la acción directa. “Los alumnos y alumnas participantes han demostrado una sensibilidad ambiental extraordinaria, recordándonos que cuidar de nuestro mar es una responsabilidad colectiva que ellos ya han hecho suya con orgullo”, ha afirmado.

Desde su puesta en marcha en 2021, ‘Kilómetros de Plástico por Iris’ ha movilizado a miles de jóvenes de Baleares para actuar frente a la contaminación por plásticos a través de la educación ambiental, la ciencia ciudadana y la acción directa sobre el territorio. La iniciativa rinde homenaje a la memoria de Iris Goldsmith, joven activista medioambiental e hija de Ben Goldsmith, cofundador de las tres fundaciones impulsoras del proyecto.