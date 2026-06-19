Formentera pide al Govern “volver a abrir el melón de la financiación”

El pleno de Formentera, en la segunda sesión del debate anual sobre el estado de la isla, ha instado por unanimidad al Govern a que revise y estudie su financiación: “Hay déficit en movilidad, en bienestar social, en tutela de menores, en basuras… Deben revisarse completamente estos déficits, convertidos ya en estructurales”, ha indicado el vicepresidente Javier Serra, del grupo Sa Unió de Formentera PP-Compromís, del que ha partido esta iniciativa.

A juicio de Serra, “hay que volver a abrir el melón de la financiación de Formentera” y “recalcular la financiación”, ya que la isla “está infrafinanciada”, algo en lo que coinciden el resto de grupos de la corporación.

El conseller no adscrito Lorenzo Córdoba, que ha apoyado la propuesta, ha recordado que presenta otra proposición similar en el pleno, que seguramente se debatirá a horas intempestivas dado que hay un total de 28 mociones y que cada debate consume aproximadamente 30 minutos. La propuesta de Córdoba es “relativa a la incorporación estable del criterio de triple insularidad en las políticas públicas que afectan Formentera”.

Un trato diferencial

También el PSOE lleva al pleno un propuesta similar, en este caso relacionada con “el fondo de triple insularidad” para la isla. Para esta formación, “Formentera debe tener un trato diferencial” y, además, “hay que reconducir el tema de la prestación de servicios: no es lo mismo aquí que en Mallorca encontrar funcionarios”. Precisamente, para Gent per Formentera, “la triple insularidad deben ser las palabras clave”.

“Hay previsiones, pero no se despliegan. No reclamamos privilegios, sino el cumplimiento efectivo de las normas existentes para compensar ese traslado” Verónica Castelló — Vicepresidenta del Consell de Formentera

En parecidos términos, el pleno ha instado al Gobierno de España “a asumir la financiación del traslado residuos interislas”. La vicepresidenta Verónica Castelló ha recordado que la legislación ya prevé establecer un mecanismo de compensación, tanto en el régimen especial como en la ley de residuos: “Hay previsiones, pero no se despliegan. No reclamamos privilegios, sino el cumplimiento efectivo de las normas existentes para compensar ese traslado”. Ha contado con el apoyo de todos los grupos.

Por otra parte, el pleno también ha respaldado el resto de propuestas del grupo Sa Unió de Formentera PP-Compromís, como la relativa a promover las comunidades energéticas locales y el acceso al autoconsumo compartido, la relativa a constituir un grupo de trabajo para el seguimiento e implantación de la nueva contrata de transporte público (caducada hace años, los pliegos para su licitación estarán listos este otoño), la relativa a definir una agenda 2030 insular alineada con los objetivos Objetivos de Desarrollo Sostenible, adaptados a la realidad de Formentera, con rendición de cuentas anual y participación del Consell de Entidades, y la relativa a encargar el proyecto de reforma integral de la piscina municipal, que al parecer está que se cae: “Está pendiente de una intervención crucial, de someterla a una reforma integral para la seguridad de los nadadores y que sea apta para competiciones”, ha explicado el conseller de Deportes, Hugo Martínez, que ha reseñado que “la cubierta empieza a tener goteras de manera significativa; la piscina pequeña tiene pérdidas de agua, y la grande no tiene las medidas reglamentarias para competir”.

“La cubierta de la piscina empieza a tener goteras de manera significativa; la piscina pequeña tiene pérdidas de agua, y la grande no tiene las medidas reglamentarias para competir” Hugo Martínez — Conseller de Deportes de Formentera

Capacidad de carga

Asimismo se han aprobado por unanimidad las mociones socialistas para crear un plan de vivienda pública y asequible en colaboración con el resto de administraciones, además de para crear un fondo de triple insularidad para Formentera. Este último, ha especificado Ramírez, “no puede ser finalista; debe ser Formentera la que decida a qué se dedica ese dinero”. También ha salido adelante que se redacte un informe jurídico para presentar recursos a Eivissa Circular ante lo que entiende que es una “vulneración de derechos” de los formenterenses. Por ejemplo, y como han explicado desde GxF, no se da opción a que los residentes que trabajan en Ibiza puedan pedir una autorización de entrada con vehículo para más de una semana. No es la primera vez que se solicita ese informe.

También ha prosperado la propuesta socialista de redactar un estudio de capacidad de carga de la isla, si bien desde el equipo de Gobierno se ha recordado que el nuevo estudio de carga “turística” se encargó en octubre de 2025 y que probablemente estará listo en septiembre.

Los consellers apoyaron unánimemente otra propuesta del PSOE para regular el fondeo en todo el litoral de Formentera, “no solo en las zonas de Parque Natural”, señalan desde este partido, que pide que se faciliten los medios necesarios para controlar esos fondeos y un régimen sancionador para acabar con la “fuerte presión” que sufren los fondos marinos de la isla. Desde el equipo de Gobierno, Verónica Castelló recordó que esta propuesta ha sido presentada a lo largo de los últimos años varias veces y que el Govern ya trabaja en una ley similar.