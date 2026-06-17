La noche romántica del actor Pablo Chiapella en Formentera que acabó con un robo: "Estábamos en bolas y se llevaron todo"

Pablo Chiapella sorprendió a los espectadores de 'El Hormiguero' al recordar una de las experiencias más inesperadas que vivió durante una escapada romántica a Formentera junto a Natalia, su pareja.

El actor, conocido por su papel de Amador Rivas en 'La que se avecina', rememoró cómo eran Ibiza y Formentera hace años, cuando todavía no habían experimentado el enorme auge turístico actual y conservaban un ambiente mucho más tranquilo. "Era más relax, tenía ese punto de bienestar y satisfacción", explicó Chiapella durante la entrevista. Fue en ese contexto cuando la pareja decidió disfrutar de una noche especial en una playa de Formentera.

Según relató el intérprete, ambos se encontraban solos en una cala mientras caía la noche. "Nos metimos en una playa y se empezó a hacer de noche. Los dos así, enamorados, con los pies entrelazados", recordó entre risas.

La escena era idílica. Tanto, que decidieron darse un baño desnudos en el mar. "Estábamos en bolas. Ella nadando y diciendo: 'Cariño, qué bonito'", contó el actor.

Sin embargo, la romántica velada acabó de la peor manera posible. Convencidos de que no había nadie más en la zona, dejaron sus pertenencias en la arena mientras disfrutaban del momento. Al regresar, descubrieron que alguien había aprovechado la situación.

"Pensábamos que no había gente, pero cuando salimos sí que nos dimos cuenta de que había la gente necesaria para robarnos", bromeó Chiapella, provocando las carcajadas del público del programa.

La anécdota se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la entrevista, en la que el actor repasó algunas de las experiencias más curiosas de su vida personal y profesional.

Una Formentera muy diferente a la actual

El relato también sirvió para recordar cómo eran Ibiza y Formentera hace años, antes de convertirse en dos de los destinos más demandados del Mediterráneo. Chiapella evocó aquella etapa en la que las islas conservaban un ritmo más pausado y una atmósfera más íntima, muy distinta a la que conocen hoy millones de turistas cada verano.