Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate de una turistaEstafa de viviendaHuelga médicosMercado vivienda
instagramlinkedin

La noche romántica del actor Pablo Chiapella en Formentera que acabó con un robo: "Estábamos en bolas y se llevaron todo"

El actor de 'La que se avecina' relata cómo él y su pareja fueron víctimas de un robo mientras disfrutaban de un baño nocturno desnudos en una cala de la isla

La noche romántica del actor Pablo Chiapella en Formentera que acabó con un robo: &quot;Estábamos en bolas y se llevaron todo&quot;

La noche romántica del actor Pablo Chiapella en Formentera que acabó con un robo: "Estábamos en bolas y se llevaron todo" / TikTok

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Pablo Chiapella sorprendió a los espectadores de 'El Hormiguero' al recordar una de las experiencias más inesperadas que vivió durante una escapada romántica a Formentera junto a Natalia, su pareja.

El actor, conocido por su papel de Amador Rivas en 'La que se avecina', rememoró cómo eran Ibiza y Formentera hace años, cuando todavía no habían experimentado el enorme auge turístico actual y conservaban un ambiente mucho más tranquilo. "Era más relax, tenía ese punto de bienestar y satisfacción", explicó Chiapella durante la entrevista. Fue en ese contexto cuando la pareja decidió disfrutar de una noche especial en una playa de Formentera.

Según relató el intérprete, ambos se encontraban solos en una cala mientras caía la noche. "Nos metimos en una playa y se empezó a hacer de noche. Los dos así, enamorados, con los pies entrelazados", recordó entre risas.

La escena era idílica. Tanto, que decidieron darse un baño desnudos en el mar. "Estábamos en bolas. Ella nadando y diciendo: 'Cariño, qué bonito'", contó el actor.

Sin embargo, la romántica velada acabó de la peor manera posible. Convencidos de que no había nadie más en la zona, dejaron sus pertenencias en la arena mientras disfrutaban del momento. Al regresar, descubrieron que alguien había aprovechado la situación.

"Pensábamos que no había gente, pero cuando salimos sí que nos dimos cuenta de que había la gente necesaria para robarnos", bromeó Chiapella, provocando las carcajadas del público del programa.

La anécdota se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la entrevista, en la que el actor repasó algunas de las experiencias más curiosas de su vida personal y profesional.

Noticias relacionadas y más

Una Formentera muy diferente a la actual

El relato también sirvió para recordar cómo eran Ibiza y Formentera hace años, antes de convertirse en dos de los destinos más demandados del Mediterráneo. Chiapella evocó aquella etapa en la que las islas conservaban un ritmo más pausado y una atmósfera más íntima, muy distinta a la que conocen hoy millones de turistas cada verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
  2. Denuncian una fiesta con música a todo volumen entre 30 barcos en el litoral de Formentera
  3. El regalo inesperado que recibió un trabajador de un hotel de lujo en Formentera tras un duro día de calor
  4. Precintados los equipos de sonido de varios establecimientos de ocio en Formentera
  5. El refugio de Luis Enrique en Formentera: un infinito jardín con piscinas, hamacas y buganvillas
  6. La fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera no tenía autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación
  7. Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
  8. Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024

La noche romántica del actor Pablo Chiapella en Formentera que acabó con un robo: "Estábamos en bolas y se llevaron todo"

La noche romántica del actor Pablo Chiapella en Formentera que acabó con un robo: "Estábamos en bolas y se llevaron todo"

El PSOE acusa al Consell de llegar «tarde, mal y más caro» a los problemas de Formentera

El PSOE acusa al Consell de llegar «tarde, mal y más caro» a los problemas de Formentera

Prohens reivindica sus "importantes esfuerzos" para compensar los efectos de la triple insularidad de Formentera

Prohens reivindica sus "importantes esfuerzos" para compensar los efectos de la triple insularidad de Formentera

Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «La crisis migratoria supera las posibilidades de una administración local como el Consell»

Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «La crisis migratoria supera las posibilidades de una administración local como el Consell»

Formentera impulsa una reforma electoral para reforzar su autogobierno y reconocer su singularidad institucional

Formentera impulsa una reforma electoral para reforzar su autogobierno y reconocer su singularidad institucional

Interceptadas 31 personas de origen magrebí arribadas a la costa de Formentera

Interceptadas 31 personas de origen magrebí arribadas a la costa de Formentera

Interceptada una patera con seis personas migrantes en Formentera

Interceptada una patera con seis personas migrantes en Formentera

Tres aspirantes demandan al Consell de Formentera por irregularidades en la concesión de las licencias temporales para taxistas en 2022

Tres aspirantes demandan al Consell de Formentera por irregularidades en la concesión de las licencias temporales para taxistas en 2022
Tracking Pixel Contents