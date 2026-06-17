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Hasta 50.000 euros, el multazo al que se arriesgan los dueños de gatos si incumplen la normativa en Formentera

La campaña incide en la obligatoriedad de identificar a los felinos con microchip, excepto los inscritos como reproductores por criadores autorizados

Imagen de archivo de un gato en Ibiza

Imagen de archivo de un gato en Ibiza / DI

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Redacción Digital

Ibiza

Formentera ha puesto en marcha una campaña informativa para recordar a la ciudadanía las obligaciones que establece la normativa de bienestar animal sobre la tenencia de gatos domésticos. La iniciativa incide en la esterilización obligatoria y en la prohibición del abandono de animales o camadas.

La campaña persigue un objetivo claro: impulsar la tenencia responsable y reforzar la concienciación ciudadana sobre las consecuencias del incumplimiento de la normativa. Estas consecuencias afectan al bienestar de los animales, a la convivencia ciudadana y al equilibrio ambiental de la isla.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece la obligación de identificar a los gatos mediante microchip y de realizar la esterilización antes de los seis meses de edad. Solo quedan exentos los animales inscritos como reproductores por criadores autorizados.

El Consell recuerda que el abandono de gatitos, camadas o animales adultos no constituye una alternativa ante una reproducción no deseada. Esta conducta queda prohibida, se considera maltrato animal y conlleva sanciones económicas relevantes.

Cartel campaña para la castración de los gatos felinos.

Cartel campaña para la castración de los gatos felinos. / Consell de Formentera

Concienciación social de esterilización y tenencia responsable

Los datos aportados por la asociación protectora Acción Francisco reflejan la continuidad del problema en Formentera. En 2024 la entidad acogió 79 crías, en 2025 atendió 58, y en lo que va de 2026 ya suma 69 cachorros en acogida. Estas cifras evidencian la necesidad de mantener la concienciación social sobre la esterilización y la tenencia responsable.

La normativa califica como infracciones graves tanto el incumplimiento de la identificación obligatoria como el abandono de animales. Las sanciones oscilan entre 10.001 y 50.000 euros.

El origen de muchas colonias felinas se encuentra en el abandono, la pérdida de gatos domésticos y la reproducción de animales sin esterilizar con acceso al exterior. Esta situación responde a prácticas de tenencia irresponsable. La prevención resulta clave para evitar problemas de bienestar animal y de control poblacional.

La conselleria de Sector Primario hace un llamamiento a la responsabilidad de las personas propietarias de gatos. La tenencia de un animal implica derechos y obligaciones. La esterilización, la identificación y el cuidado adecuado garantizan el bienestar de los animales durante toda su vida.

El abandono de un animal no solo implica consecuencias legales. Esta acción expone a un ser vivo a una situación de vulnerabilidad y agrava un problema que afecta a toda la comunidad. La responsabilidad desde el inicio evita estas situaciones.

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Con esta campaña, el Consell de Formentera señala que el mensaje de que cada animal "implica una responsabilidad individual y colectiva y de que la implicación ciudadana resulta esencial para una convivencia más respetuosa con los animales y el entorno".

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