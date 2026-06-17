Migración
Hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Formentera
Los GEAS recuperaron el cadáver y lo trasladaron al puerto de Ibiza
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Europa Press
Formentera
La Guardia Civil informa del hallazgo del cuerpo de un migrante en avanzado estado de descomposición en las aguas de Formentera. El Instituto Armado comunica que el martes a las 16.30 horas se recibió un aviso sobre la existencia de un posible cadáver avistado en la zona de s'Estufador.
Los GEAS recuperaron el cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue llevado después al puerto de Ibiza. Al parecer, se trataría de un migrante. Por el momento no han trascendido más datos sobre el suceso.
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