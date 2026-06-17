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Hallado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Formentera

Los GEAS recuperaron el cadáver y lo trasladaron al puerto de Ibiza

Imagen de archivo de una patera en Formentera.

Imagen de archivo de una patera en Formentera. / Javi Parejo

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Europa Press

Formentera

La Guardia Civil informa del hallazgo del cuerpo de un migrante en avanzado estado de descomposición en las aguas de Formentera. El Instituto Armado comunica que el martes a las 16.30 horas se recibió un aviso sobre la existencia de un posible cadáver avistado en la zona de s'Estufador.

Los GEAS recuperaron el cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue llevado después al puerto de Ibiza. Al parecer, se trataría de un migrante. Por el momento no han trascendido más datos sobre el suceso.

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