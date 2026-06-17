Formentera desbordada por la migración masiva: improvisa un lugar para dormir para otros 13 menores

El Consell de Formentera ha solicitado ayuda a la Delegación del Gobierno para poder utilizar de forma excepcional la carpa ubicada en el puerto de la Savina ante la llegada masiva de menores migrantes no acompañados a la isla. El presidente insular, Óscar Portas, ha alertado este miércoles de que la capacidad de acogida de Formentera está «completamente desbordada» tras la llegada ayer de otros 13 menores, lo que eleva a 182 el número de menores tutelados actualmente por la institución insular.

Ante esta situación, el Consell, a través de la Conselleria de Bienestar Social, ha tenido que habilitar de forma urgente nuevos espacios improvisados para ofrecer un techo donde pernoctar y dar respuesta inmediata a las necesidades básicas de estos menores. Sin embargo, la institución advierte de que los recursos disponibles se encuentran ya al límite de su capacidad.

Por este motivo, el Consell solicitó ayer auxilio a la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, para poder hacer uso extraordinario de la carpa del puerto de la Savina como alojamiento temporal en situaciones de emergencia. Según ha informado la institución, por ahora no ha recibido respuesta a esta petición.

Portas ha reclamado que este espacio pueda utilizarse de manera excepcional cuando las circunstancias lo requieran, «especialmente teniendo en cuenta que la pasada noche la instalación se encontraba sin uso». El presidente ha insistido en que la situación es especialmente compleja en Formentera por su condición insular y por la falta de infraestructuras específicas destinadas a la atención de menores migrantes no acompañados.

Problema estructural en Formentera

La isla, ha recordado el Consell, no dispone de ningún centro ni recurso permanente para esta finalidad, ni tampoco de plazas estructurales que permitan absorber el incremento constante de llegadas. La institución considera que el fenómeno migratorio que afecta a Formentera ha dejado de ser una realidad coyuntural para convertirse en un problema estructural que supera las capacidades materiales y económicas de una isla de poco más de 12.000 habitantes.

Portas ha señalado que durante todo 2025 llegaron a Formentera 113 menores migrantes no acompañados, mientras que este año, cuando todavía no se ha alcanzado la mitad del ejercicio, ya han llegado 99. Esta cifra, según el Consell, anticipa que se superarán ampliamente los registros del año pasado y evidencia una presión asistencial sin precedentes sobre los recursos insulares.

El presidente insular también ha advertido de que la demora en la tramitación de documentación está impidiendo materializar traslados a otros recursos ya disponibles fuera de Formentera. Esta situación, ha añadido, provoca una acumulación de menores en la isla e incrementa todavía más la presión sobre los servicios insulares. Aunque el Govern balear ha ofrecido nuevos recursos en otras islas, estos no pueden hacerse efectivos por la falta de documentación.

El Consell de Formentera reclama una respuesta coordinada y urgente del Estado ante una situación que considera «insostenible» para una administración insular con recursos limitados. La institución reitera que continuará garantizando la atención y protección de los menores, pero advierte de que necesita apoyo inmediato y medidas efectivas para evitar el colapso de los servicios de acogida.