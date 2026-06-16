El PSOE acusa al Consell de llegar «tarde, mal y más caro» a los problemas de Formentera

La falta de transparencia, la ausencia de actuaciones ante el encarecimiento de la vivienda, la problemática de los servicios públicos, los problemas de conectividad de la isla, especialmente con Ibiza, la falta de modernización de la Administración pública, el incumplimiento de acuerdos pactados o la escasa defensa de la cultura y la lengua propias. Estas son algunas de las quejas que ha trasladado la oposición —Gent x Formentera y PSIB-PSOE de Formentera— al equipo de gobierno del Consell durante el pleno del Debate sobre el estado de Formentera de este año, celebrado este martes, 16 de junio.

Durante su comparecencia, la portavoz del grupo socialista en el Consell, Ana Juan Torres, ha criticado la opacidad de la formación que gobierna en la isla, la coalición Sa Unió de Formentera —PP y Compromís—: "Lo que es inaceptable es que en los plenos se aprueben acuerdos y luego el Consell ni los ejecute ni rinda cuentas. Se incumplen con demasiada frecuencia los acuerdos. Al final, gobernar no es únicamente aprobar expedientes, también es rendir cuentas. Debe haber más transparencia, menos improvisación y más cultura institucional".

La consellera socialista también se ha mostrado descontenta con la gestión de la coalición liderada por el presidente insular, Óscar Portas: "Formentera tiene en la actualidad el presupuesto más alto de la historia y eso debería traducirse en políticas públicas y soluciones visibles. Sin embargo, el equipo de gobierno, pese a contar con más dinero y aplicar más impuestos, obtiene menos resultados, llega tarde, mal y lo hace más caro. Cada euro de dinero público debe traducirse en mejoras reales".

Torres ha agregado: "La pregunta no es solo cuánto tenemos; la pregunta es qué hacemos, cómo lo hacemos y a quién le mejoramos la vida. Formentera no necesita un gobierno que llegue a remolque de los problemas, necesita un gobierno que se anticipe, defienda la isla y convierta cada euro público en mejoras reales para la gente".

La consellera ha concluido: "Gobernar es tener un proyecto para Formentera, gestionar el presente y proyectar el futuro, y Sa Unió, y ustedes como consellers de Sa Unió, ni gestionan ni tienen un proyecto para nuestra isla. Además, tenemos el problema del encarecimiento de la vivienda por culpa de la conversión de la vivienda residencial en un producto turístico y, con ello, comprar una casa aquí es prácticamente imposible para una familia trabajadora".

Tras Ana Juan, ha tomado la palabra la portavoz de Gent x Formentera, Alejandra Ferrer Kirschbaum: "Llevan ya tres años mandando y los resultados son muy pobres. Existe una falta de planificación en las obras públicas y ni siquiera hacen autocrítica; culpan al resto de formaciones políticas de su incapacidad para llevar adelante ni tan solo los proyectos que les dejaron preparados los anteriores equipos de gobierno. Tampoco tenemos noticias sobre el nuevo centro de salud de Formentera [inicio de construcción estaba previsto para finales de 2026], y solo sabemos que el actual presenta un estado de abandono notorio, con quirófanos muchas veces no operativos y largas listas de espera. No han conseguido hacer prácticamente nada de lo que prometieron. Solo una lista de buenos deseos".

Por otro lado, Ferrer ha señalado que "el Consell no ha utilizado Formentera.eco para lo que fue diseñado, que era sacar tráfico de las carreteras, ya que lo que se está haciendo es complicar la vida a la gente". "Decían que iban a poner orden al caos de esta isla y ahora lo que tenemos es caos circulatorio", añade. Además, la consellera lamenta la actitud de Portas, quien, a su juicio, "tiene un tono más propio de un súbdito que de un presidente insular".

Turno de réplica del presidente del Consell de Formentera

Tras el turno de los portavoces de la oposición, Portas ha vueltoa tomar la palabra y se ha defendido: "Estamos afrontando los retos que durante mucho tiempo quedaron pendientes. Nuestra misión es solucionar los problemas de la isla y esto es exactamente lo que estamos haciendo".

Portas se ha mostrado contundente al responder a las críticas de la oposición en materia urbanística: "Fue el anterior equipo de gobierno quien favoreció, durante años, un modelo urbanístico que ha permitido la construcción de viviendas plurifamiliares sin pensar en reservar espacios para los residentes. Fuisteis vosotros quienes permitisteis construir en es Pujols y edificar hoteles y apartamentos turísticos que superan las mil plazas, pero ahora estáis muy preocupados y nos pedís estudios de carga, pues estarán disponibles para la sesión plenaria de septiembre".

El pleno ha dejado así un cruce de reproches entre el equipo de gobierno y la oposición, con la vivienda, la movilidad, la gestión institucional y el modelo turístico como principales ejes de un debate marcado por las críticas a la acción política del Consell y la defensa de Portas de la gestión realizada por su Ejecutivo.