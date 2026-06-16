Óscar Portas, presidente del Consell de Formentera: «La crisis migratoria supera las posibilidades de una administración local como el Consell»

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas Juan, ha mostrado su preocupación, durante el pleno del Debate sobre el estado de Formentera de 2026, por la crisis migratoria que afecta a la isla. Por ello, ha reclamado "una mayor implicación del Estado en la gestión del fenómeno migratorio, al tratarse de una realidad que supera las posibilidades de una administración local como el Consell". "Al final, somos una isla y no podemos afrontar solos un reto de esta magnitud, ya que, si abordamos esta problemática únicamente desde aquí, será insuficiente para solventarla. Además, es una responsabilidad que no puede recaer directamente sobre nosotros", ha indicado Portas.

Además, el máximo responsable de la institución insular también ha reclamado "una reforma urgente de la Ley del Menor que se adapte a la realidad migratoria que se vive en Formentera desde hace unos años". Y ha agragado: "Estamos hablando de defender los derechos de los menores y de ofrecerles un futuro seguro, especialmente en casos de vulnerabilidad, pero también estamos hablando de justicia institucional. Debe haber una mayor implicación política, ya que es un tema que no entiende de colores, o no debería ser así".

Para hacer frente a las distintas problemáticas que afectan a Formentera, Portas ha apelado a la figura del nuevo senador: "Es una nueva herramienta más que tendremos a nuestra disposición para tener una mayor capacidad de influencia y más visibilidad en la defensa de la ciudadanía de la isla, además de estar allí donde se toman gran parte de las decisiones que nos afectan. Con ello, Formentera tiene más voz propia".

"La vivienda es el problema más grande al que nos enfrentamos como sociedad"

Otro de los temas principales del discurso de Portas ha sido el acceso a la vivienda. Según ha apuntado, este "es el reto más grande al que se enfrenta la sociedad de la isla". Para hacerle frente, se ha referido al "inicio de las gestiones con el Govern balear y con el Ministerio del Interior para la construcción de viviendas para jóvenes, familias y trabajadores esenciales".

A pesar de la voluntad de construir más viviendas especialmentre para determinados colectivos, Portas asume que no es una actuación que se consiga de un día para otro: "Somos conscientes de que los solares en los que se edificarán estas viviendas no se ceden en dos meses y que las viviendas tampoco se levantan en cuatro días. Eso sí, en 18 meses se habrá cedido en Formentera la misma cantidad de suelo para vivienda que en los 16 años anteriores".

Al hablar sobre esta cuestión, el presidente insular se ha mostrado crítico con el papel de los anteriores gobernantes: "Dejasteis 14 viviendas construidas y 17 proyectadas, y nosotros tenemos cedidos terrenos para más de 120 viviendas. Dentro de esta política de vivienda, nuestra prioridad absoluta ha sido la protección de los colectivos más vulnerables".

Otro de los ejes del discurso de Portas en materia de vivienda han sido las medidas adoptadas por el Consell para las víctimas de violencia de género: "Hemos construido el primer piso puente de Formentera para víctimas de violencia de género. Con esta actuación, se les garantiza un techo donde dormir y un lugar seguro para vivir con dignidad acompañadas de sus familias".

"Formentera sabe divertirse, pero sus vecinos necesitan descansar"

Durante la comparecencia, Portas ha hablado sobre la defensa de un tipo de ocio que se ajusta a la realidad de los nuevos tiempos: "Formentera sabe divertirse, pero sus vecinos necesitan descansar. Para ello, se han actualizado las normas de contaminación acústica que databan del 2014 y que estaban totalmente obsoletas. Creemos firmemente en un ocio de calidad y que sea respetuoso con el medio ambiente".

Además, Portas, ha remarcado sobre "el compromiso del Govern Balear" al aportar tres millones de euros para ejecutar la reforma integral de la carretera de Cala Saona, una actuación largamente reivindicada que tiene como objetivo mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de una de las principales vías de la isla". Por ello, ha destacado que esta inversión es una muestra de los resultados que se pueden obtener mediante la colaboración institucional. "Es una inversión que permitirá afrontar este invierno la reforma de una infraestructura que Formentera necesita y que, sin esta colaboración institucional, sería mucho más difícil ejecutar", ha afirmado durante su intervención en la que también se ha comprometido a la rehabilitación de la calle Joan Castelló, en Sant Ferran, y la finalización de las obras de la avenida 8 d’Agost, en Sant Francesc.

Portas ha concluido con un mensaje en el que combina el orgullo por la gestión realizada con un ejercicio de autocrítica: "Esta es una institución que ha recuperado estabilidad, capacidad de gestión y voluntad de mirar hacia adelante. También hemos cometido errores y soy el primero en reconocerlo. Algunas decisiones las podríamos haber explicado mejor, algunos procesos han ido más lentos de lo que nos hubiese gustado y seguramente todavía hay ciudadanos que no han visto resueltos los problemas que les afectan directamente".