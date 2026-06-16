Interceptadas 31 personas de origen magrebí arribadas a la costa de Formentera

Un total de 31 personas de origen magrebí han sido interceptadas este martes en la costa de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno. La actuación tuvo lugar a las 7.25 horas en la zona de Pilar de la Mola, donde las fuerzas de seguridad localizaron al grupo tras su llegada al litoral de la isla.

En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y agentes de la Guardia Civil de Formentera.

Las autoridades no han comunicado, por el momento, más detalles sobre el estado de las personas interceptadas ni sobre si entre los miembros de la embarcación se encontraban menores o mujeres.

En lo que va de año, son 1.028 personas migrantes las arribadas a la costa de Formentera. En las Pitiusas asciende a un total de 1.158 personas migrantes arribados a ambas islas.