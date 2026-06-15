El regalo inesperado que recibió un trabajador de un hotel de lujo en Formentera tras un duro día de calor

Un trabajador de un hotel de lujo en Formentera ha compartido en Instagram una de esas pequeñas historias de temporada que resumen, con humor y naturalidad, el esfuerzo que hay detrás del verano en las Pitiusas.

El usuario @hugosanbo explicó en un vídeo publicado en redes sociales que acababa de terminar una jornada especialmente dura, marcada por el calor, el movimiento constante de maletas y el cansancio acumulado tras un día intenso de trabajo.

“Ha sido un día duro, pero duro de calor”, relata en el vídeo, en el que aparece visiblemente agotado tras su turno. Entre bromas, comenta que el día le ha dejado incluso “barba de vagabundo”, fruto del desgaste de la jornada.

Unos huéspedes “súper majos” y un detalle inesperado

La sorpresa llegó cuando unos clientes que se marchaban del hotel le ofrecieron varios productos que les habían sobrado de la habitación. Según cuenta, se trataba de unos huéspedes con los que había tenido buen trato durante su estancia.

“Eran súper majetes, así súper healthy”, explica el trabajador, que detalla que los clientes le dejaron, entre otras cosas, una bebida de avena que no habían abierto.

Pero el detalle que más llamó su atención fue una botella que los huéspedes también le ofrecieron antes de irse. Según relata, le dijeron que estaba sin abrir y que podía quedársela “para tomársela con su novia”.

“Novia no tengo de momento, pero…”

La respuesta del empleado se ha convertido en uno de los momentos más comentados del vídeo. “Novia no tengo de momento, pero…”, dice con humor antes de enseñar el regalo recibido.

El trabajador reconoce que no entiende demasiado de cava ni de vino, por lo que no sabe si la botella es buena o no, aunque intuye que puede tratarse de un detalle especial por el tipo de hotel y de clientes.

“No sé con quién me lo tomaré ni cuándo, porque a mí tampoco me gusta mucho”, añade entre risas. Aun así, resume la anécdota con una frase que ha conectado con muchos usuarios: “Todo esfuerzo tiene su recompensa. O suerte, llámalo como quieras”.