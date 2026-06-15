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Interceptada una patera con seis personas migrantes en Formentera

Los agentes interceptaron la embarcación en la zona de es Ram, sumando un nuevo suceso a los 62 en lo que va de año

Una de las pateras retiradas estos días en Formentera

Una de las pateras retiradas estos días en Formentera / D.I.

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Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil ha interceptado este domingo una patera tras arribar a la costa de Formentera. La actuación tuvo lugar a las 20.08 horas, en la zona de es Ram, donde los agentes localizaron a los ocupantes de una embarcación, según ha informado la Delegación del Gobierno.

En ella viajaban un total de seis personas de origen magrebí, aunque se desconoce si entre los ocupantes de la embarcación también se encontraban menores o mujeres. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia.

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Con esta, son 62 pateras y 997 personas migrantes los arribados a la costa de Formentera este año. En las Pitiusas asciende a un total de 75 pateras y 1.127 personas migrantes arribados a ambas islas.

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