Sa Senieta ensaya su futuro como museo de Formentera con un contenedor marítimo repleto de 'redes y olas'

Pamela Spitz es un alma libre, auténtica y creativa con una energía a modo de torbellino que arrastra y convence, haciendo posible las ideas más insólitas. Su última ocurrencia ha sido instalar un contenedor marítimo en el jardín de la casa tradicional Sa Senieta, en Sant Francesc, para que sirva de sala de exposiciones y mostrar en ella 'Entre redes y olas', una selección de 80 fotografías analógicas en blanco y negro de la fotoperiodista francesa Hélène Henry centradas en los pescadores de Formentera de los años 70.

Los rostros curtidos de los hombres de mar son los protagonistas de las imágenes cotidianas que retrató Henry, pero también lo son sus barcas, sus redes, sus ropas y sus comidas, porque Spitz ha sabido reconocer en estas fotografías la huella de una cultura y una forma de vida que forman parte del pasado de gran parte de la población de Formentera.

Proceso de restauración de los negativos

Las fotografías en papel se mantienen en las paredes del contenedor con imanes y no están adornadas con marcos ni situadas sobre pedestales: "Solo las imágenes y quien las mira", afirma la comisaria de la exposición, que explica el largo proceso seguido desde que la hija de Hélène, Marie, le hizo llegar los negativos en 2022. "Muchos de ellos estaban en estado crítico, con rayaduras y hongos", asegura Spitz. Uno a uno, los escaneó y retocó para recuperar cada imagen "eliminando el daño pero sin falsificar lo que la cámara vio", añade.

También catalogó las fotografías y se dedicó a buscar a las personas retratadas y a sus familias "para aportar un contexto que las imágenes solas no tienen". Porque esta es una seña distintiva de la mayoría de las exposiciones que prepara o protagoniza Pamela Spitz: su interés por "hacer comunidad, entrelazar, estar todos juntos".

Imagen del interior del contenedor antes de la instalación de las fotografías de la exposición. / Pamela Spitz

Si el contenido de esta exposición es de gran relevancia, no lo es menos el continente: un contenedor industrial "tuneado" por la propia Spitz y el artista François Mennes, que ha pintado una pared de piedra seca en el exterior metálico, convirtiendo esta herramienta industrial en una obra artística por sí misma.

Un contenedor como sala itinerante

"Hace tiempo que buscaba un lugar alternativo para presentar exposiciones en Formentera, pero no hay muchos locales disponibles y asequibles", cuenta Spitz. Paseando por el puerto de la Savina, vio una de estas estructuras cerca de la Cofradía de pescadores y se le ocurrió que podría servir como sala itinerante. Aunque su primera idea era situar el contenedor que adquirió cerca del puerto, dada la temática de la primera exposición que tenía en mente, finalmente optó por el jardín de Sa Senieta, una casa tradicional declarada Bien Catalogado y que será una de las tres sedes donde se instalará el futuro museo de Formentera.

En este punto, esta artista multidisciplinar, nacida en la ciudad alemana de Múnich pero residente en Formentera desde hace años, quiere mostrar su agradecimiento al presidente del Consell, Óscar Portas, por haber creído en su proyecto "sin verlo" y haber hecho posible la cesión temporal de ese espacio público para esta actividad, que Spitz define y resume como "no permanente, inocua y sin ánimo de lucro".

La inauguración de esta original propuesta será el lunes 15 de junio a las 20.30 horas y, del 16 al 28 del mismo mes, podrá visitarse de 11 a 14 horas y de 20 a 23 horas. La entrada es gratuita pero, por respeto al origen analógico de las imágenes, Spitz pide a los visitantes que no fotografíen la muestra: "Merecen ser vistas así: despacio, con los ojos, en este espacio. No en una pantalla. No en un archivo digital. No en redes sociales".