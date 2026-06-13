El Faro de la Mola en Formentera se convierte en casa permanente del legado artístico de Cati Verdera

El Consell de Formentera ha inaugurado en el Faro de la Mola la exposición de las 56 obras de arte contemporáneo donadas por la artista y coleccionista Cati Verdera al pueblo de Formentera, en un acto que ha contado con una destacada asistencia de público y que ha permitido conocer una de las incorporaciones patrimoniales más importantes de los últimos años, según el Consell.

La muestra reúne las obras que pasan a formar parte del patrimonio público insular gracias a la donación de Verdera, un legado que el Consell considera "de gran valor cultural" y que, según la institución, contribuirá a preservar, estudiar y divulgar una parte esencial de la historia artística vinculada a Formentera y a las Pitiüses.

La galerista y coleccionista Cati Vedera, durante la inauguración de la exposición. / Consell de Formentera

Durante el acto inaugural, los asistentes han recorrido la exposición y han podido conocer un conjunto de obras firmadas por artistas de referencia como Erwin Broner, Erwin Bechtold, Rafael Tur Costa, Antoni Marí Ribas Portmany, Enric Riera, Gilbert Herreyns, Eduard Micus o Perejaume, entre otros creadores estrechamente vinculados a la isla.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha agradecido públicamente la generosidad de Cati Verdera y ha destacado que esta donación "supone un enriquecimiento extraordinario del patrimonio cultural de Formentera y garantiza que este legado artístico permanezca a disposición de las futuras generaciones".

La exposición se podrá visitar en el Faro de la Mola de forma permanente y representa, según el Consell, "una oportunidad única" para descubrir una colección que pasa a formar parte del patrimonio cultural contemporáneo de Formentera.