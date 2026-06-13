Arte
El Faro de la Mola en Formentera se convierte en casa permanente del legado artístico de Cati Verdera
La exposición inaugurada este sábado permitirá descubrir un conjunto de obras contemporáneas de gran valor cultural vinculadas a Formentera y las Pitiüses
El Consell de Formentera ha inaugurado en el Faro de la Mola la exposición de las 56 obras de arte contemporáneo donadas por la artista y coleccionista Cati Verdera al pueblo de Formentera, en un acto que ha contado con una destacada asistencia de público y que ha permitido conocer una de las incorporaciones patrimoniales más importantes de los últimos años, según el Consell.
La muestra reúne las obras que pasan a formar parte del patrimonio público insular gracias a la donación de Verdera, un legado que el Consell considera "de gran valor cultural" y que, según la institución, contribuirá a preservar, estudiar y divulgar una parte esencial de la historia artística vinculada a Formentera y a las Pitiüses.
Durante el acto inaugural, los asistentes han recorrido la exposición y han podido conocer un conjunto de obras firmadas por artistas de referencia como Erwin Broner, Erwin Bechtold, Rafael Tur Costa, Antoni Marí Ribas Portmany, Enric Riera, Gilbert Herreyns, Eduard Micus o Perejaume, entre otros creadores estrechamente vinculados a la isla.
El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha agradecido públicamente la generosidad de Cati Verdera y ha destacado que esta donación "supone un enriquecimiento extraordinario del patrimonio cultural de Formentera y garantiza que este legado artístico permanezca a disposición de las futuras generaciones".
La exposición se podrá visitar en el Faro de la Mola de forma permanente y representa, según el Consell, "una oportunidad única" para descubrir una colección que pasa a formar parte del patrimonio cultural contemporáneo de Formentera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
- Denuncian una fiesta con música a todo volumen entre 30 barcos en el litoral de Formentera
- Precintados los equipos de sonido de varios establecimientos de ocio en Formentera
- El refugio de Luis Enrique en Formentera: un infinito jardín con piscinas, hamacas y buganvillas
- La fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera no tenía autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación
- Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
- Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024
- Un restaurante de Formentera suspende su iniciativa de ofrecer sillas de playa gratis a sus clientes