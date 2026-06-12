Nuevo retraso en la puesta en marcha de los campos de boyas ecológicas de Ibiza y Formentera

Los campos de boyas ecológicas de Ibiza y Formentera acumulan un nuevo retraso esta temporada. Aunque el servicio debía estar operativo desde el 1 de junio, la apertura de reservas se aplazó primero al día 11 y ahora queda pendiente del montaje de los fondeos, que comenzará a partir del próximo lunes por "causas operativas", según la información publicada en la plataforma de reservas de Ports de les Illes Balears (PortsIB).

El sistema no se activará de forma completa desde el primer momento. A medida que la empresa de trabajos subacuáticos encargada de la instalación confirme las boyas colocadas en cada campo, estas se irán incorporando individualmente al programa de reservas para garantizar la correcta prestación del servicio. Por tanto, los usuarios podrán reservar los fondeos de manera progresiva, según avance el montaje en cada zona.

El origen del retraso está en la tramitación del nuevo contrato de obra y servicio para la gestión de los fondeos regulados, que fue recurrido en tres ocasiones por distintas asociaciones náuticas. El expediente llegó a quedar suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a raíz de uno de estos recursos. Aunque la suspensión fue levantada el 22 de enero, el tribunal estimó parcialmente las impugnaciones y obligó a corregir determinados aspectos de los pliegos, lo que alargó los plazos administrativos del procedimiento.

La licitación figura adjudicada el 6 de mayo por un importe total de 2,36 millones de euros y con cuatro adjudicatarios, uno por cada lote. Sin embargo, la corrección de los pliegos, la adjudicación, la formalización del contrato y la posterior organización del montaje han impedido que los campos de Ibiza y Formentera pudieran estar disponibles desde el inicio de junio, como estaba previsto.

Nuevos campos

El retraso afecta directamente a los tres campos de boyas ecológicas ya existentes en las Pitiusas, dentro del Parque Natural que comparten las dos islas: ses Salines, en Ibiza, y s’Espalmador y es Caló de s’Oli, en Formentera. Todos ellos están incluidos en el lote 3 del expediente 10715/2024 MRR, que agrupa tanto la gestión, vigilancia, montaje, desmontaje y mantenimiento de los fondeos regulados ya operativos como la construcción y explotación de nuevos campos de boyas sostenibles.

Este lote incorpora también los nuevos proyectos previstos en Cala d’Hort y Porroig, ambos en Ibiza. Esta agrupación ha hecho que los retrasos en la tramitación del contrato repercutan también en campos que ya funcionaban en temporadas anteriores. La situación resulta especialmente llamativa en Formentera, que no suma nuevos fondeos en esta licitación, pero ve retrasada la puesta en marcha de s’Espalmador y es Caló de s’Oli al depender del mismo lote que los nuevos proyectos de Ibiza.

El nuevo contrato incluye la gestión de los ocho campos de fondeo regulado ya existentes en espacios protegidos de Balears: Cala Blava, Formentor, Sant Elm, bahía de Fornells, Illa d’en Colom, ses Salines, s’Espalmador y es Caló de s’Oli; así como la ejecución de tres nuevos campos en Cala d’Hort y Porroig, en Ibiza, e Illa de l’Aire, en Menorca. En total, una vez completados los nuevos proyectos, el sistema abarcará 11 campos de boyas en el archipiélago.