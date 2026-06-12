Tres oportunidades laborales en el Consell de Formentera para jóvenes cualificados de la isla

El Consell de Formentera participa un año más en el programa de fomento del empleo dirigido a jóvenes cualificados que hayan finalizado estudios superiores, universitarios o de formación profesional de grado medio o superior, así como certificados de profesionalidad de nivel 2 o 3.

En el marco de la convocatoria de subvenciones SOIB Oportunitats d’Ocupació per a Persones Joves Qualificades en Entitats Locals 2026-2027, la institución insular ha presentado tres ofertas de trabajo para cubrir los puestos de técnico de administración general, administrativo de relaciones laborales y recursos humanos y técnico auxiliar de deportes.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 24 de junio de 2026. Para poder optar a estos puestos, las personas candidatas deberán cumplir los requisitos del programa en el momento de la contratación: tener más de 18 años y menos de 30, estar inscritas en el SOIB como demandantes de empleo, contar con la titulación exigida en la oferta y ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Además, no podrán haber tenido un contrato de trabajo subvencionado por el SOIB en los seis meses anteriores a la publicación de la oferta, dentro de cualquier programa de fomento del empleo.

Inscripciones

Las inscripciones deben realizarse a través del portal web del SOIB, donde también está disponible toda la información sobre los requisitos de acceso, las titulaciones exigidas y la descripción de cada puesto de trabajo.

Para obtener más detalles sobre el proceso de selección y contratación, las personas interesadas pueden contactar con el Área de Desarrollo Local del Consell de Formentera, ubicada en la venda des Brolls 53, en Sant Francesc, o llamar al teléfono 971 590 984.