Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campo de boyasAlquiler asequibleCatalina Ramon NogueraPlanes para el fin de semana
instagramlinkedin

Trabajo

Tres oportunidades laborales en el Consell de Formentera para jóvenes cualificados de la isla

Las ofertas son para técnico de administración general, administrativo de relaciones laborales y recursos humanos, y técnico auxiliar de deportes

Oficina del SOIB en Sant Francesc de Formentera

Oficina del SOIB en Sant Francesc de Formentera / Carmelo Convalia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

El Consell de Formentera participa un año más en el programa de fomento del empleo dirigido a jóvenes cualificados que hayan finalizado estudios superiores, universitarios o de formación profesional de grado medio o superior, así como certificados de profesionalidad de nivel 2 o 3.

En el marco de la convocatoria de subvenciones SOIB Oportunitats d’Ocupació per a Persones Joves Qualificades en Entitats Locals 2026-2027, la institución insular ha presentado tres ofertas de trabajo para cubrir los puestos de técnico de administración general, administrativo de relaciones laborales y recursos humanos y técnico auxiliar de deportes.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 24 de junio de 2026. Para poder optar a estos puestos, las personas candidatas deberán cumplir los requisitos del programa en el momento de la contratación: tener más de 18 años y menos de 30, estar inscritas en el SOIB como demandantes de empleo, contar con la titulación exigida en la oferta y ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Además, no podrán haber tenido un contrato de trabajo subvencionado por el SOIB en los seis meses anteriores a la publicación de la oferta, dentro de cualquier programa de fomento del empleo.

Inscripciones

Las inscripciones deben realizarse a través del portal web del SOIB, donde también está disponible toda la información sobre los requisitos de acceso, las titulaciones exigidas y la descripción de cada puesto de trabajo.

Noticias relacionadas y más

Para obtener más detalles sobre el proceso de selección y contratación, las personas interesadas pueden contactar con el Área de Desarrollo Local del Consell de Formentera, ubicada en la venda des Brolls 53, en Sant Francesc, o llamar al teléfono 971 590 984.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran el cadáver de una mujer en aguas de Formentera
  2. Denuncian una fiesta con música a todo volumen entre 30 barcos en el litoral de Formentera
  3. Precintados los equipos de sonido de varios establecimientos de ocio en Formentera
  4. El refugio de Luis Enrique en Formentera: un infinito jardín con piscinas, hamacas y buganvillas
  5. La fiesta flotante de 30 barcos en la costa de Formentera no tenía autorización: Govern y Capitanía Marítima abren una investigación
  6. Indiferencia ante la muerte: 28 cuerpos no identificados de migrantes llegan a Formentera desde 2024
  7. Un restaurante de Formentera suspende su iniciativa de ofrecer sillas de playa gratis a sus clientes
  8. Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web

Tres oportunidades laborales en el Consell de Formentera para jóvenes cualificados de la isla

Tres oportunidades laborales en el Consell de Formentera para jóvenes cualificados de la isla

Nuevo retraso en la puesta en marcha de los campos de boyas ecológicas de Ibiza y Formentera

Nuevo retraso en la puesta en marcha de los campos de boyas ecológicas de Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador

Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador

El Pilar de la Mola, en Formentera, celebra las Fiestas de Sant Joan con música, tradición y autobús especial

El Pilar de la Mola, en Formentera, celebra las Fiestas de Sant Joan con música, tradición y autobús especial

Nueve embarcaciones vigilarán este verano los fondeos sobre la posidonia en Ibiza y Formentera

Nueve embarcaciones vigilarán este verano los fondeos sobre la posidonia en Ibiza y Formentera

El PSOE reclama en el Parlament un fondo de compensación para Formentera por la triple insularidad

El PSOE reclama en el Parlament un fondo de compensación para Formentera por la triple insularidad

Tres millones de euros más del Govern para afrontar la atención de menores migrantes tutelados en Formentera

Tres millones de euros más del Govern para afrontar la atención de menores migrantes tutelados en Formentera
Tracking Pixel Contents