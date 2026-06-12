De Broner a Bechtold: Cati Verdera entrega a Formentera una colección histórica que encuentra su hogar en el faro de la Mola

El Faro de la Mola acogerá este sábado, 13 de junio, a las 12 horas, la inauguración de una exposición que tiene algo de cierre de ciclo y mucho de gesto generoso hacia Formentera: la galerista y coleccionista Cati Verdera ha donado al pueblo de la isla un conjunto de 56 obras de arte contemporáneo que pasarán a formar parte del patrimonio público insular.

La donación constituye una de las incorporaciones patrimoniales más destacadas de los últimos años en Formentera. No solo por el número de piezas, sino también por el valor de los artistas representados y por la relación que muchos de ellos mantuvieron con las Pitusas y, de manera especial, con la isla como espacio de creación, encuentro e inspiración.

La galerista y coleccionista Cati Verdera atiende a los medios durante la presentación de su donación a Formentera. / CIF

La colección reúne trabajos de nombres fundamentales del arte contemporáneo vinculado a las islas, entre ellos Erwin Broner, Erwin Bechtold, Rafael Tur Costa, Antoni Marí Ribas ‘Portmany’, Enric Riera, Gilbert Herreyns, Eduard Micus, Perejaume, Jordi Alcaraz, Marià Castelló y Lorena Ruzafa, además de otros creadores estrechamente relacionados con Ibiza y Formentera.

Entre las obras donadas destacan 14 piezas de Enric Riera, nueve de Gilbert Herreyns, cuatro de Erwin Broner, cuatro de Eduard Micus, tres de Rafael Tur Costa, tres de Erwin Bechtold, tres de Leopoldo Irriguible y dos de Antoni Marí Ribas ‘Portmany’, entre otras.

Esta aportación culmina una serie de exposiciones construidas en torno a la colección de arte contemporáneo de Cati Verdera. Ese recorrido comenzó en 2018 con el legado pictórico de Erwin Broner y continuó con una muestra de esculturas en 2020, otra de fotografías en 2021 y una exposición de pinturas y otras técnicas en 2022.

Tejido artístico de las islas

Verdera no llega a esta donación solo como coleccionista, sino como una de las figuras que han acompañado y sostenido durante décadas el tejido artístico contemporáneo de las Pitusas. Licenciada en Historia del Arte, antigua directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza y responsable durante años de la galería Van der Voort, ha ejercido como puente entre artistas, instituciones y territorio.

Estrechamente vinculada a la pitiusa del sur desde hace más de 40 años, Verdera ha querido convertir esa relación personal y artística con la isla en un legado compartido. La coleccionista explicó este viernes, durante la presentación de la exposición a los medios, que se sentía "agradecida de presentar esta obra en un espacio fantástico como el Faro de la Mola". También describió como durante sus años al frente de una galería de arte iba comprando obras de los autores que allí exponían, "sin pensar nunca en la idea de hacer una colección". "La idea es compartir las cosas y que todos puedan disfrutar de estos cuadros", añadió, remarcando que su donación iba dirigida "al pueblo de Formentera".

El gesto de la coleccionista se suma también a la labor desarrollada durante años por el gestor cultural Manolo Oya, figura clave en la difusión del arte contemporáneo y en el apoyo a la creación. Su trabajo, junto al compromiso de Verdera, ha contribuido a reforzar el proyecto cultural de la isla y a situar el Faro de la Mola como un espacio de referencia para la conservación y divulgación del patrimonio artístico contemporáneo. En sus palabras durante el acto del viernes, aseguró que esta exposición, "pone en valor la importancia del arte y la cultura en la sociedad", y destacó el “diálogo” que se establece entre "las obras, el patrimonio y el paisaje" al mostrarse en un enclave tan singular de Formentera, donde el edificio y su entorno forman parte de la experiencia artística.

Cati Verdera y Manolo Oya frente a otra de las obras expuestas. / P.M.V.

Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, tras agradecer tanto a Verdera como a Oya el haber hecho posible esta exposición, destacó el carácter excepcional de la donación, que definió como "un acto de generosidad extraordinario que enriquece el patrimonio de todos los formenterenses". Según Portas, las obras que ahora se incorporan al patrimonio público "explican una parte de la historia cultural de la isla" y ayudan a preservar el legado de los artistas que han hecho de Formentera "un espacio de creación reconocido internacionalmente".

Memoria cultural

Más allá de su valor artístico, el nuevo fondo permitirá preservar, estudiar y divulgar una parte importante de la memoria cultural vinculada a las Pitiusas. También refuerza la dimensión educativa del Espacio Cultural y Educativo Faro de la Mola, que podrá acercar estas obras tanto a residentes y centros escolares como a visitantes interesados en conocer la relación de Formentera con el arte contemporáneo.

Óscar Portas, Cati Verdera, Manolo Oya y Eva Nieto en el Espacio cultural Faro de la Mola / CIF

El acto inaugural de este sábado contará con la participación musical de la saxofonista Muriel Grossmann y la contrabajista Gina Schwarz.

La exposición podrá visitarse a partir del martes en el Faro de la Mola, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas, y los miércoles y domingos también por la tarde, de 17 a 21 horas. La entrada general cuesta 4,50 euros; los residentes, menores de 18 años y personas en paro pueden acceder gratis, mientras que pensionistas y estudiantes pagan 2,50 euros.