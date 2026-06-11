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Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador

Salvamento Marítimo rescata a los dos ocupantes de la embarcación, ambos en buen estado de salud

Video: un yate se ha estrellado contra las rocas en Formentera

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un yate de unos diez metros de eslora se ha estrellado durante la madrugada de este jueves contra un acantilado en la zona de la torre de sa Guardiola, en s’Espalmador, según la información facilitada a este diario por Salvamento Marítimo.

El aviso, poco después de la medianoche, lo ha dado otro barco que navegaba por la zona. Tras recibir la alerta, Salvamento Marítimo movilizó hasta el lugar a la embarcación 'Salvamar Naos'.

Los efectivos desplazados han rescatado a los dos ocupantes del yate accidentado, que se encuentran en buen estado de salud.

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La embarcación ha permanecido en la zona hasta que, ya pasado el mediodía de este viernes, una empresa privada se ha encargado de remolcarla y trasladarla hasta Ibiza.

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