Nueve embarcaciones vigilarán este verano los fondeos sobre la posidonia en Ibiza y Formentera

El Govern balear ha puesto en marcha una nueva temporada del Servicio de vigilancia de la posidonia, un dispositivo destinado a prevenir los fondeos sobre las praderas de posidonia oceanica y reforzar la conservación del principal ecosistema marino del archipiélago. En Ibiza y Formentera operarán este verano un total de nueve embarcaciones, cinco de ellas en Formentera y cuatro en Ibiza.

El servicio está activo desde el pasado 1 de junio y se mantendrá hasta el 10 de octubre. En el conjunto de Balears, el dispositivo cuenta con 20 embarcaciones gestionadas por el Institut Balear de la Natura (Ibanat), dependiente de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. A las nueve embarcaciones de las Pitiusas hay que añadir las seis de Mallorca y las cinco de Menorca.

Balears concentra cerca de 650 kilómetros cuadrados de praderas de posidonia, aproximadamente la mitad de toda la superficie existente en España. Esta planta marina, protegida por la Unión Europea, resulta esencial para la salud del Mediterráneo por su papel en la producción de oxígeno, la captura de carbono azul, la mejora de la calidad del agua y la protección del litoral frente a la erosión.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado en una nota emitida por el servicio de prensa del Govern, que el dispositivo trabaja de forma coordinada con los consells insulares, parques naturales, reservas marinas, agentes de medio ambiente del Govern, Guardia Civil y otras administraciones competentes. Además de la vigilancia de fondeos, el servicio realiza tareas de seguimiento ambiental, censos de aves marinas, atención a fauna marina y acciones de sensibilización dirigidas al sector náutico y a la ciudadanía.

Para mejorar la eficacia del dispositivo, el Govern ha incorporado herramientas tecnológicas como el sistema AIS, desarrollado conjuntamente con el Socib (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears), que permite optimizar la planificación de las patrullas y anticipar situaciones de riesgo. También se han implantado aplicaciones cartográficas para facilitar a los navegantes la identificación de las zonas aptas para fondear.

Informar, asistir y concienciar

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que la función principal del servicio es informar, asistir y concienciar a los navegantes para evitar impactos sobre las praderas de posidonia. La prevención es especialmente importante en zonas con una elevada presión náutica durante los meses de verano.

La temporada pasada, el Servicio de vigilancia de la posidonia cerró 2025 con 181.468 actuaciones, un 40% más que el año anterior. A pesar de este incremento de actividad, el porcentaje de fondeos irregulares detectados se situó en el 6,4%, la cifra más baja registrada desde la creación del dispositivo.

En el caso de las Pitiusas, Formentera continúa siendo el área con menos incidencias, mientras que en Ibiza se mantienen como puntos de mayor presión náutica zonas como la bahía de Sant Antoni, Porroig y Talamanca. También se registran áreas sensibles en Mallorca, como Calvià, Andratx y Alcanada.