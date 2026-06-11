Tres millones de euros más del Govern para afrontar la atención de menores migrantes tutelados en Formentera

El Govern balear ha anunciado este jueves que destinará una aportación extraordinaria de tres millones de euros al Consell de Formentera para contribuir a financiar los gastos derivados de la protección, atención y tutela de menores ante el notable incremento registrado en los últimos años en la llegada de menores migrantes no acompañados a la isla.

La medida se ha abordado durante la primera reunión de la Comisión paritaria Govern-Consell de Formentera, un órgano previsto en el artículo 138.3 del Estatut d’Autonomia y constituido por primera vez con el objetivo de establecer un marco estable de trabajo entre ambas administraciones en materia de financiación y gestión de las competencias insulares.

Garantizar la capacidad de respuesta del Consell

El Consell de Govern autorizó el pasado 5 de junio la concesión directa de esta ayuda, así como el pago anticipado del 100 por cien de su importe con el fin de garantizar la capacidad de respuesta del Consell ante una situación que, según ambas instituciones, ha generado una presión extraordinaria sobre los servicios sociales de Formentera.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, ha destacado en declaraciones posteriores a la reunión que el Ejecutivo autonómico es consciente del "esfuerzo extraordinario” que está realizando Formentera para hacer frente a esta realidad. Por ello, ha señalado que el Govern ha querido dar “una respuesta inmediata” mediante una aportación económica excepcional que contribuya a garantizar la sostenibilidad de los servicios y la adecuada protección de los menores.

Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha agradecido esta aportación extraordinaria, que, según ha afirmado, "certifica el apoyo" recibido por parte del Govern ante una situación excepcional. Portas ha subrayado que esta financiación supone "un apoyo fundamental" para hacer frente a una realidad que está tensionando de manera muy significativa los recursos de la institución insular y que afecta directamente a la atención de los menores y de las familias más vulnerables de la isla.

Aportación anterior

Además, el presidente insular ha destacado que la nueva Comisión Paritaria permitirá estudiar fórmulas de financiación estable en caso de que el elevado coste de esta competencia se confirme como estructural. En este sentido, ambas administraciones han coincidido en la necesidad de mantener una colaboración estrecha para afrontar los retos específicos que plantea la atención a los menores migrantes no acompañados en Formentera.

El Govern ya aprobó el 1 de agosto de 2025 una ayuda máxima de 4,1 millones de euros al Consell de Formentera para compensar el desequilibrio presupuestario del área de Bienestar Social, cantidad destinada a derechos sociales, atención a familias y tutela de menores. Entonces, el Ejecutivo justificó la subvención por el fuerte aumento del gasto provocado por la llegada de menores extranjeros no acompañados, que a 30 de junio ya alcanzaba los 4,78 millones frente a un presupuesto anual de 906.000 euros.

Comisión paritaria

La reunión ha servido también para abordar otros asuntos vinculados a la financiación del Consell y a la gestión de las competencias transferidas. Costa ha avanzado que el Govern estudiará junto con la institución insular vías de financiación extraordinaria para materias como el transporte público o la Residencia de mayores-Centro de día.

En la primera sesión de la Comisión Paritaria han participado, por parte del Govern, el vicepresidente Antoni Costa, y, en representación del Consell de Formentera, el presidente Óscar Portas, los vicepresidentes Javi Serra y Hugo Martínez, y la consellera insular de Educación y Bienestar Social, Cristina Costa.

La constitución de este órgano, que se reunirá un mínimo de dos veces al año, da cumplimiento a una reivindicación histórica de la isla y a un acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno del Consell. Según Portas, la Comisión permitirá disponer de un espacio estable de interlocución con el Govern para abordar cuestiones esenciales para el presente y el futuro de Formentera.