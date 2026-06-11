El PSOE reclama en el Parlament un fondo de compensación para Formentera por la triple insularidad

El PSIB-PSOE de Formentera ha reclamado este jueves en el Parlament balear la creación de un fondo de compensación específico para la isla por los sobrecostes derivados de la denominada "triple insularidad". La propuesta ha sido defendida por Ana Juan durante la Comisión General de Consells Insulars, en el marco del debate sobre la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma.

Los socialistas aseguran que no cuestionan que Palma, como capital autonómica, tenga costes específicos que deban ser reconocidos, pero consideran que ese mismo principio de justicia territorial debe aplicarse también a Formentera. "Si Palma tiene costes de capitalidad, Formentera tiene costes de triple insularidad", defendió Juan durante su intervención.

El PSIB-PSOE sostiene que Formentera sufre una realidad singular dentro de Balears: la insularidad respecto a la Península, la doble insularidad respecto a Mallorca, donde se concentran muchas decisiones, servicios e instituciones autonómicas, y una tercera insularidad respecto a Ibiza, de la que depende para cuestiones esenciales como la sanidad, la movilidad, el transporte, trámites administrativos, mercancías, actividad económica y conexiones.

Ana Juan defendió que Formentera no puede seguir siendo financiada únicamente como una isla de poco más de 12.000 habitantes empadronados, porque la presión real que soporta es muy superior a la que refleja el padrón. "Formentera debe ser financiada según la presión real que soporta y según los sobrecostes estructurales que asume", señaló.

La propuesta socialista plantea que el fondo sea estable, finalista, actualizable e incorporado cada año a los presupuestos generales de la comunidad autónoma. El cálculo debería tener en cuenta criterios como la población empadronada, la población real, la presión turística, el coste del transporte, el precio de la vivienda, la gestión de residuos, las necesidades de los servicios públicos esenciales y la singularidad institucional del Consell de Formentera, que actúa a la vez como consell y como ayuntamiento.

Crisis de la vivienda

Ana Juan también puso el foco en la crisis de la vivienda, que afecta directamente a la capacidad de Formentera para atraer y retener profesionales públicos. "No podemos pedir médicos, maestros, policías, trabajadores sociales, técnicos o trabajadores de temporada si después no pueden vivir aquí. La triple insularidad también es esto: que el problema de la vivienda no solo afecta al derecho a vivir en Formentera, sino a la viabilidad misma de los servicios públicos", afirmó.

Los socialistas proponen, además, que el Consell de Formentera encargue un informe técnico y económico para cuantificar los sobrecostes reales que soporta la isla. Según Juan, es necesario medir cuánto cuesta transportar residuos, garantizar servicios sanitarios y sociales, atraer profesionales, mantener servicios para una población real muy superior a la empadronada y depender funcionalmente de otras islas.

El PSIB-PSOE lamentó también que ningún representante del equipo de gobierno de Sa Unió asistiera a la sesión de la Comisión General de Consells Insulars. Para los socialistas, esta ausencia es especialmente grave porque el debate afectaba directamente al modelo de financiación territorial y al papel de los consells.

Los socialistas consideran que el debate sobre la Ley de Capitalidad de Palma abre una oportunidad para abordar también la financiación territorial de Formentera. "No pedimos privilegios, pedimos justicia", defendió Ana Juan.