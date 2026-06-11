El Pilar de la Mola, en Formentera, celebra las Fiestas de Sant Joan con música, tradición y autobús especial

El Pilar de la Mola se prepara para celebrar una nueva edición de las Fiestas de Sant Joan, que tendrán lugar entre el 20 y el 29 de junio con un programa que combina tradición, música, gastronomía y participación vecinal. Las fiestas están organizadas por la Comisión de Fiestas de la Mola y la Asociación de Vecinos de la Mola, con la colaboración del Consell de Formentera.

Las celebraciones comenzarán el sábado 20 de junio con una sesión de yoga a cargo de Julie Crespin, a las 8 de la mañana en la Escuela de la Mola, con un precio de 14 euros. Se recomienda llevar esterilla y agua. La jornada continuará con diferentes actividades, entre ellas un taller familiar que dará comienzo a las 10 horas y está organizado por Aspanob (Asociación de padres y madres de menores con cáncer de Balears). También se podrá visitar la tradicional exposición de fotografías antiguas a partir de las 18 horas en la casa parroquial. El programa se completará con una torrada popular de lomo y salchichas a las 20.30 horas y una Fiesta Flower amenizada por DJ No Mercy, DJ Pharma y DJ Pep Pujol que comenzará a las 22 horas y está previsto que dure hasta las 4 de la madrugada.

El domingo 21 de junio, la plaza del Pilar acogerá desde las 10 de la mañana una jornada solidaria a beneficio de Aspanob, con venta de pasteles y productos salados, además de una paella popular prevista para las 14 horas. Paralelamente, la Feria Artesanal de la Mola continuará llenando de ambiente el núcleo urbano desde su apertura, a las 16 horas, hasta bien entrada la noche.

La noche más esperada llegará el martes 23 de junio con la celebración de la Nit de Sant Joan. El programa empezará con la misa en honor al santo, a las 20 horas, seguida del tradicional baile a cargo de las colles Es Xacoters y Es Pastorells, con invitación a buñuelos caseros y vino dulce.

Torrada y hoguera

A continuación se celebrará una torrada popular, que dará comienzo a las 21 horas y, una hora después, comenzará el concierto del grupo local Sur. A la hora mágica de la medianoche se encenderá la hoguera de Sant Joan. La fiesta continuará después con la actuación de Billy Flamingos hasta las 2 de la madrugada

Las actividades seguirán el sábado 27 de junio con una cantada pagèsa en la Casa del Poble, también acompañada de buñuelos y vino dulce, y finalizarán el lunes 29 de junio con una caminata de luna llena por el Pla de la Mola organizada por Disfruta Formentera. El paseo nocturno saldrá de la plaza de la iglesia a las 22 horas y se aconseja llevar algún tipo de material reflectante, una linterna y agua.

El Consell de Formentera habilitará además un servicio especial de autobús para la Nit de Sant Joan, el 23 de junio, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y fomentar una movilidad más segura durante las fiestas. También se reforzará el servicio durante las actividades del sábado 20 de junio.

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Los autobuses conectarán el Pilar de la Mola con el resto de núcleos de la isla, con varias expediciones de ida y vuelta durante la noche y la madrugada. El precio del servicio será de 5 euros.