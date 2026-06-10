El Consell retira ocho pateras del litoral de Formentera

Una empresa local especializada ha retirado desde el pasado 2 de junio y hasta este jueves un total de siete embarcaciones utilizadas para transportar migrantes de manera irregular desde las costas de Argelia hasta Formentera y abandonadas después, normalmente en lugares de difícil acceso como la zona de s'Estufador. Una última patera que quedó varada en s'Espalmador será retirada por la misma empresa en los próximos días, completando así las ocho embarcaciones incluidas en el contrato menor firmado con el Consell de Formentera por una cantidad no concretada pero que ronda los 15.000 euros, máxima permitida para este tipo de contratos.

La acumulación de estas pequeñas embarcaciones a motor tanto en las costas de la isla como en el área de tratamiento de residuos de es Cap de Barbaria, donde ya hay cerca de un centenar, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la institución insular, dado el peligro para el medio ambiente que supone dejarlas donde quedan embarrancadas y el elevado coste que debe asumir para su retirada.

Una de las embarcaciones que estaban en s'Estufador y ha sido remolcada hasta es Copinar / D.I.

A pesar de que desde el Consell Insular se ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno central debería ocuparse de la retirada y destrucción de este medio de transporte utilizado para cubrir una ruta migratoria que supone un problema nacional y no solo local, desde Madrid argumentan que la normativa atribuye a las entidades locales, como servicio obligatorio, la recogida, transporte y tratamiento de los residuos en su ámbito territorial así como la limpieza de sus playas. Desde el Ejecutivo central aceptan hacerse cargo del traslado de las pateras desde el área de tratamiento de residuos hasta el lugar donde serán destruidas, además del coste de ese último proceso, pero niegan su responsabilidad a la hora de llevarlas desde la costa hasta el vertedero.

Contratos con Herbusa

En este contexto, a finales de 2024, la Dirección Insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, dependiente del Ministerio de Política Territorial, adjudicó a la empresa ibicenca Herbusa un contrato de 40.161 euros para la destrucción de 67 pateras: 19 en Ibiza y 48 en Formentera.

La misma empresa resultó adjudicataria el 28 de abril de 2026 de un nuevo contrato para la retirada y destrucción de embarcaciones utilizadas en la inmigración irregular en Ibiza y Formentera, por un importe de 145.148 euros. En esta ocasión, el pliego no fija un número cerrado de pateras, sino que establece que será la Dirección Insular la que comunicará a la adjudicataria, en función de las necesidades del servicio, cuántas embarcaciones deben retirarse y dónde se encuentran.

En el caso del Consell, a finales de 2024 se encargó la retirada de 15 pateras a una empresa ibicenca, una acción que ahora se complementa con la campaña actual.

Cuando una de estas embarcaciones llega a un lugar accesible, como la playa de ses Arenals o Migjorn, se retira directamente por tierra utilizando una grúa y un camión. El problema surge cuando son abandonadas en zonas de difícil acceso, como s'Estufador, donde estaban las siete pateras recuperadas estos días. En este caso, la empresa especializada las ha remolcado por el agua hasta es Copinar, donde las ha depositado sobre la arena a la espera de que los trabajadores del Consell las trasladen hasta el área de residuos de es Cap.