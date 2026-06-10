Formentera destina 55.000 euros al seguimiento ambiental del vertedero clausurado en es Cap de Barbaria

El Consell de Formentera ha sacado a licitación el servicio de seguimiento ambiental tras su clausura del vertedero situado en el Área de Gestión de Residuos des Cap de Barbaria. El contrato incluye la toma de muestras, análisis, estudios técnicos y control documental necesarios para verificar el estado de las instalaciones una vez finalizada su vida útil.

Se trata de una actuación obligatoria para garantizar que el espacio clausurado mantiene las condiciones adecuadas de seguridad y protección ambiental. El seguimiento permitirá comprobar de forma periódica que las medidas de sellado y restauración siguen funcionando correctamente y que no se producen afecciones al entorno.

Los trabajos previstos incluyen el control de lixiviados, aguas superficiales y subterráneas, emisiones de gases, datos meteorológicos, estabilidad del sellado y seguimiento topográfico del área. También se contempla la redacción de informes técnicos y de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos por la normativa vigente.

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 55.519 euros y una duración prevista desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2029.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 24 de junio de 2026, a las 19 horas.

Clausura en 2006

El vertedero de es Cap de Barbaria dejó de recibir residuos urbanos en 2006, cuando se cerró el vaso original para adaptarlo a la normativa ambiental, se puso en marcha la actual estación de transferencia y se inició un proceso de restauración que culminó en 2011. La clausura definitiva del último depósito de vertido incluyó trabajos de sellado con materiales aislantes, capas de drenaje y geotextil, además de tierra y áridos, con el objetivo de aislar los residuos depositados y evitar afecciones al suelo, al agua y al entorno.

Pese a esa clausura, el área de es Cap de Barbaria ha seguido siendo un punto sensible en la gestión de residuos de Formentera. El antecedente más reciente es el expediente sancionador abierto por el Govern balear al Consell de Formentera por la acumulación irregular de residuos de construcción y demolición en el área. Las dos sanciones sumaban inicialmente 500.000 euros, pero el Consell decidió no recurrir y asumir la responsabilidad, lo que permitió reducir el importe final a 300.000 euros.

El caso puso de relieve la necesidad de ordenar la gestión de los residuos de obra en la isla y reforzar los controles sobre una zona que ya arrastraba problemas ambientales después de la clausura del vertedero.