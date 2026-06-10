Formentera amplía la recogida selectiva de colillas tras retirar más de 11.700 filtros de cigarrillos durante el mercado de Navidad

El Consell de Formentera ampliará este verano el servicio de recogida selectiva de colillas en los principales núcleos urbanos de la isla, después de los buenos resultados obtenidos durante la prueba piloto desarrollada en el mercado de Navidad.

La iniciativa, impulsada en colaboración con la empresa especializada Keenat, tiene como objetivo reducir la presencia de uno de los residuos más abundantes y contaminantes que se encuentran tanto en la vía pública como en el medio natural.

La prueba piloto, desarrollada entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, permitió recoger 2,34 kilos de filtros de cigarrillo, el equivalente a unas 11.700 colillas que no acabaron abandonadas en la calle ni en el entorno natural.

Uno de los depósitos especiales para colillas instalados por el Consell de Formentera / CIF

A raíz de estos resultados, el Consell ha instalado un total de 29 ceniceros selectivos en zonas de gran afluencia de peatones de los diferentes pueblos de la isla. Su puesta en funcionamiento coincidió con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y refuerza el compromiso de Formentera con la sostenibilidad y la reducción de residuos.

No son biodegradables

Desde el área de Medio Ambiente recuerdan que las colillas no son residuos biodegradables. Cada filtro contiene miles de sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y el agua, además de fragmentarse en microplásticos que acaban incorporándose a los ecosistemas terrestres y marinos. Una sola colilla puede llegar a contaminar decenas de litros de agua y supone una amenaza directa para la biodiversidad y los hábitats marinos que rodean Formentera.

Las colillas recogidas a través de este sistema serán gestionadas por Keenat, empresa especializada en su tratamiento y reciclaje. Mediante un proceso de descontaminación y valorización, los filtros se transforman en nuevos materiales reciclados destinados a la fabricación de mobiliario urbano y otros productos, dando una segunda vida a un residuo especialmente problemático.