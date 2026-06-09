Formentera moderniza su regadío con aguas regeneradas para reforzar la producción local

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet, y el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, han participado este martes en la recepción de las obras del proyecto de consolidación del regadío a partir de la optimización de aguas regeneradas de Formentera, una actuación que supone un nuevo impulso para la agricultura de la isla y para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos

Las nuevas instalaciones, situadas junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sant Francesc, beneficia a 75 regantes y consolida una superficie regable de 82 hectáreas.

El proyecto, que se enmarca en el programa para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, lo ha desarrollado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), mediante una inversión pública de 1,28 millones de euros.

Momento de la recepción oficial de las obras / D.G.

Por su parte, la conselleria balear de Agricultura también ha contribuido mediante una subvención de 738.931 euros a la Comunidad de Regantes de Formentera, destinada a facilitar que pudiera asumir la financiación que le correspondía en el convenio suscrito con Seiasa. De esta cantidad, 434.000 euros se han destinado directamente a financiar la inversión de la obra y el resto ha servido para cubrir gastos de administración, avales, costes notariales y seguros.

Mejora de la calidad del agua

La modernización ha permitido mejorar la calidad del agua regenerada procedente de la estación depuradora mediante la instalación de filtros y de un sistema de tratamiento físico-químico. Además, el proyecto ha incluido la conexión de la balsa con la estación desaladora de agua de mar de Formentera y la sustitución del sistema de bombeo desde la balsa hasta las parcelas de cultivo. También se han instalado sensores de humedad para ajustar mejor el riego a las necesidades y medidas ambientales orientadas a favorecer la biodiversidad, como actuaciones de revegetación, refugios para quirópteros, cajas nido, hoteles para insectos e islas flotantes.

De izquierda a derecha Joan Simonet, Begoña García Bernal, Rita Costa y Francisco Rodríguez junto a la placa conmemorativa / P.M.V.

También se ha avanzado en la digitalización de la red de riego con la instalación de un sistema de telecontrol, nuevas unidades remotas, sensores y herramientas digitales que permitirán monitorizar el funcionamiento de la infraestructura y controlar los consumos, optimizando así el uso del agua disponible.

El sistema de regadío de Formentera entró en funcionamiento en 2009 y es la única infraestructura de estas características en la isla. Su red alcanza una superficie potencial de más de un centenar de hectáreas y representa una herramienta clave para garantizar la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias.

"Agua para garantizar el futuro"

Tras el acto de firma de la recepción de la obra, Begoña García, ha recordado que el Ejecutivo central "ha puesto encima de la mesa 1.335 millones de euros y va a finalizar este verano 96 actuaciones, modernizando más de 500.000 hectáreas y beneficiando a más de 200.000 agricultores".

El conseller Joan Simonet ha destacado en su intervención que "garantizar el acceso al agua es garantizar el futuro de la agricultura de Formentera”. Por su parte, el director general Fernando Fernández ha señalado que Formentera es un territorio “ambientalmente vulnerable y frágil” y ha defendido que la principal alternativa de futuro para el riego agrícola pasa por aprovechar y optimizar el agua regenerada.

Al acto también han asistido los vicepresidentes del Consell de Formentera, Javier Serra y Verónica Castelló; la directora insular de la Administración General del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch; el presidente de la Seiasa, Francisco Rodríguez, y la presidenta de la Comunidad de Regantes de Formentera, Rita Costa, quien ha asegurado que estas obras de mejora del sistema de regadío "marcan un antes y un después para la agricultura" de la isla, a la vez que suponen "un refuerzo de la apuesta colectiva por el futuro de Formentera".