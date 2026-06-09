Florentino Copete, párroco de Formentera: "Los migrantes muertos son seres humanos que merecen el acompañamiento y la solidaridad de la Iglesia"

Este lunes 8 de junio, pasadas las 10 y media de la mañana, se dio sepultura en el cementerio de Formentera, situado en Sant Francesc, a la mujer que apareció flotando en el mar a la altura de Punta Gavina el pasado 20 de mayo, portando un chaleco salvavidas.

El Consell Insular había puesto hace unos días un cartel en el tablón de anuncios del camposanto con el día y la fecha del entierro de esta nueva víctima de la ruta migratoria irregular entre Argelia y Baleares, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que se congregaron junto al nicho para despedir a la fallecida, que por el momento continúa sin identificación, se habían enterado por grupos de mensajería o por el boca a boca.

Entre ellos se encontraba el párroco de Formentera, Florentino Copete, que asistía por primera vez a uno de estos improvisados y sencillos funerales. "Son seres humanos, son personas, y merecen el acompañamiento y la solidaridad de la Iglesia", manifestaba el sacerdote para explicar su presencia en la despedida de una mujer que muy posiblemente fuera de religión musulmana. "Personalmente, me toca de cerca este tema, porque en mi país, Colombia, también desaparece gente", lamentaba Copete, matizando que "allí no es el mar, son las balas de los grupos armados las responsables de que las familias no sepan dónde están sus hijos muertos".

El enterrador Pepín Escandell cierra el nicho que acoge a la mujer localizada flotando frente a Punta Gavina. / P.M.V.

"Mi rol aquí es acompañar, mostrar la solidaridad de la Iglesia con la angustia y con la tristeza de esas familias que no saben dónde están los que partieron, ni siquiera saben si están vivos o muertos", insistía. "No vine antes porque no me había enterado de estos actos, pero he pedido que a partir de ahora me avisen para estar aquí siempre que pueda", se comprometía el párroco, que antes de que Pepín Escandell cerrara el nicho, preguntó si podía rezar un padrenuestro. Nadie se opuso y cada uno de los presentes aprovechó esos minutos para despedir, en su interior y a su manera, a una mujer de la que nunca se sabrá su nombre ni procedencia.

Con el entierro de este lunes, ya son 27 las personas sin identificar procedentes del tráfico humano de migrantes que reposan en el cementerio de Formentera. El cuerpo de un adolescente que falleció el 20 de mayo cuando estaba muy cerca de alcanzar tierra firme en la zona de s'Estufador espera su turno en el tanatorio de la isla.