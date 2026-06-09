El asfaltado de la carretera principal de Formentera comenzará este miércoles

El Consell de Formentera iniciará este miércoles, 10 de junio, la última fase del proyecto de rehabilitación de la carretera PM-820, la principal vía de la isla. La actuación consistirá en el asfaltado de un tramo de casi cuatro kilómetros, desde la altura de la gasolinera de Can Rita en dirección a la Savina, y la previsión es que los trabajos se hayan terminado a finales del presente mes de junio.

Esta intervención culmina los trabajos realizados durante los últimos meses dentro del proyecto de rehabilitación integral de la carretera, una actuación que el Consell considera prioritaria para mejorar la seguridad vial y modernizar la principal infraestructura viaria de Formentera.

Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes, en horario de 9 a 19 horas. No obstante, se prevén breves paradas puntuales para facilitar los accesos durante las horas de entrada y salida de los centros educativos.

El conseller de Infraestructuras, Javi Serra, ha explicado en rueda de prensa que el asfaltado se ha programado en esta época del año porque las condiciones meteorológicas son las más adecuadas para garantizar la calidad y durabilidad del firme. Las temperaturas elevadas favorecen que las mezclas asfálticas mantengan las propiedades necesarias para una correcta extensión, compactación y adherencia sobre la calzada.

Transporte y producción del asfalto

El calendario de ejecución también está condicionado por factores logísticos externos, ya que el suministro de las mezclas asfálticas depende de su transporte marítimo desde Ibiza y de la disponibilidad de la planta de producción. Aun así, el Consell y la empresa adjudicataria aseguran que trabajan de forma coordinada para reducir al máximo los plazos y finalizar las obras cuanto antes.

Durante la ejecución de los trabajos se producirán afectaciones puntuales al tráfico. Por este motivo, el Consell recomienda utilizar vías alternativas siempre que sea posible. Las personas que se desplacen desde Sant Ferran, la Mola, Migjorn o la costa norte en dirección a la Savina pueden optar por la carretera de es Pujols para reducir retenciones y contribuir a una mayor fluidez de la circulación.

Las posibles incidencias y afectaciones al tráfico se comunicarán puntualmente a través de los canales oficiales del Consell de Formentera.

Cruce Porto-salè

Esta actuación forma parte del proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de la carretera PM-820. En la primera fase se han realizado mejoras en los arcenes, el drenaje y los servicios existentes, además de intervenciones en el cruce de Porto-salè para reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad. En este cruce se instalará iluminación y un semáforo pedagógico para que los conductores sepan a qué velocidad circulan.

Además, en la zona conocida como curva de sa Casilla, se están colocando guardarraíles para mejorar la seguridada.

La última fase del proyecto también incluye el asfaltado de las dos rotondas de la carretera principal. Sin embargo, esta actuación se ha programado para finales de la temporada estival, cuando la intensidad del tráfico sea menor. La decisión responde a criterios técnicos y de movilidad, ya que el asfaltado de cada rotonda obliga a cerrarla completamente durante una jornada de trabajo, lo que provocaría importantes afectaciones durante los meses de máxima afluencia de vehículos.

Seguir la señalización provisional

De este modo, se da prioridad ahora la ejecución de los tramos lineales de la carretera y se reserva la intervención en las rotondas para un momento en el que pueda llevarse a cabo con menor impacto sobre la movilidad diaria.

El Consell de Formentera agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de las obras y recomienda seguir en todo momento la señalización provisional y las indicaciones de los operarios.

El presupuesto total de estas obras era de 2.600.000 euros, de los cuales dos millones han sido aportados por el Govern balear y el resto por la institución insular, aunque el conseller del área ha advertido que "habrá que esperar hasta que se terminen las obras para conocer el importe definitivo".