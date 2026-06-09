Alarma en Formentera por varios robos cometidos en los últimos días en viviendas aisladas mientras sus habitantes duermen

Los vecinos de Formentera empiezan a mostrar su preocupación ante una sucesión de robos en viviendas que, aunque en un primer momento parecían episodios aislados y sin conexión entre sí, comienzan a percibirse como una situación cada vez más habitual e inquietante en el mismo punto de la isla. Así, la zona conocida como Can Parra, entre la carretera de es Cap de Barbaria a la altura del cruce de Cala Saona y es Torrent de s'Alga, ha sufrido al menos cinco incursiones en domicilios desde el pasado 31 de mayo hasta este mismo martes 9 de junio.

El primero que se dio a conocer públicamente ocurrió en la madrugada de este lunes 8 de junio. Un vecino utilizó varios grupos de mensajería destinados a la compra venta de objetos de segunda mano y a la notificación de objetos perdidos en la isla para avisar de que, durante la noche, alguien había entrado en su casa quitando la mosquitera de una ventana mientras la familia dormía y se habían llevado los bolsos de los progenitores. En uno de ellos estaban las llaves de su vehículo privado, que también se habían llevado los ladrones. En el anuncio se publicaba una foto del coche y se pedía que, si alguien lo veía, avisara.

Pocas horas después y posiblemente gracias a la difusión hecha por la emisora local Radio Illa, el coche fue localizado cerca del campo municipal de fútbol de Formentera, no muy lejos de donde había sido sustraído.

Tres denuncias en un día

Unos días antes, la noche del domingo 31 de mayo, otra vivienda de la misma zona de Can Parra había recibido la desagradable visita de uno o varios ladrones que accedieron al interior por una puerta no asegurada y se llevaron un bolso con algo de dinero y documentación, mientras los propietarios del inmueble, que no escucharon nada extraño, cenaban o dormían a escasos metros.

A estos dos casos hay que sumar las tres denuncias que ha recibido la Guardia Civil este martes por el mismo número de robos ocurridos en diferentes casas, pero, al parecer, con la misma metodología: él o los ladrones esperan a que los habitantes de un inmueble estén despistados o durmiendo para acceder por alguna puerta o ventana que haya quedado abierta y robar lo primero que ven, permaneciendo en el interior el mínimo tiempo posible.

En uno de estos últimos sucesos, que han tenido lugar durante la madrugada del lunes al martes, también se han llevado el coche de la dueña de la vivienda para después abandonarlo no muy lejos de allí, según ha contado ella misma a Radio Illa.

La Guardia Civil investiga estos robos en domicilios sin que por el momento se haya realizado ninguna detención.