Cultura
Vino y ópera se citan en el Jardí de ses Eres de Sant Francesc de Formentera
La soprano Nadia Akaârir y el pianista Francesc Blanco protagonizan el 13 de junio una propuesta del Festival MallorcÒpera con degustación de vinos de Bodegues Macià Batle
El Jardí de ses Eres de Sant Francesc acogerá el próximo 13 de junio, a las 20.30 horas, una velada que combinará música lírica y degustación de vinos bajo el título 'Maridatge de vi i òpera'. La propuesta forma parte del 8º Festival MallorcÒpera y llegará a Formentera con la soprano Nadia Akaârir y el pianista Francesc Blanco, en una cita que contará además con una cata de vinos de Bodegues Macià Batle.
El formato de maridaje entre vino y ópera propone una experiencia cultural distinta a la de un recital convencional. La música no se presenta aislada, sino acompañada por una degustación que busca sumar sensaciones y crear un ambiente más cercano para el público.
En Formentera, el recital, que llega de la mano de la Obra Cultural Balear (OCB), permitirá disfrutar de la voz de Nadia Akaârir acompañada al piano por Francesc Blanco, músico habitual en proyectos líricos y de divulgación operística. La elección del Jardí de ses Eres como escenario refuerza el carácter abierto y especial de la propuesta, que traslada la ópera fuera de los auditorios tradicionales y la acerca a un espacio público del centro de Sant Francesc.
Por su parte, la OCB, fundada en 1962, trabaja desde hace décadas en la promoción de la lengua y la cultura propias de las Illes Balears, y su delegación en Formentera mantiene una programación constante de actos vinculados a la música, la literatura, la poesía, la memoria y la divulgación cultural.
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