Júlia Ribas gana el VI Premi Ildefons Joan Marí con un trabajo sobre las casas tienda rurales de Sant Francesc de Formentera

La Obra Cultural Balear de Formentera ha dado a conocer los trabajos ganadores de la sexta edición del Premi Ildefons Joan Marí, después de que el jurado se reuniera el pasado 30 de mayo para deliberar y acordar el fallo.

El jurado de esta edición ha estado formado por Jaume Escandell Guasch, Artur Parron Guasch y Adrià Tur Homar. El primer premio ha recaído en Júlia Ribas Cardona por el trabajo 'Les Cases Botiga Rurals de la Parròquia de Sant Francesc Xavier de Formentera (1900-1960)'.

El segundo premio ha sido para Miquel Bartomeu Portas i Mayans, autor de 'Catalans, Formenterers i el Turisme des Ca Marí'.

El tercer premio será compartido por Jana Yern Majoral, con el trabajo 'La Família de Baix, víctimes del Franquisme', y Paula Escandell Mayans, con 'La Família des Bosc a la Guerra Civil'.

La entrega de premios se celebrará el domingo 14 de junio, a las 20 horas, en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’. El acto será público y contará con un concierto de Maria José Cardona.