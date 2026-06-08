Cultura
Júlia Ribas gana el VI Premi Ildefons Joan Marí con un trabajo sobre las casas tienda rurales de Sant Francesc de Formentera
La Obra Cultural Balear de Formentera entregará los galardones el 14 de junio en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en un acto que incluirá un concierto de Maria José Cardona
La Obra Cultural Balear de Formentera ha dado a conocer los trabajos ganadores de la sexta edición del Premi Ildefons Joan Marí, después de que el jurado se reuniera el pasado 30 de mayo para deliberar y acordar el fallo.
El jurado de esta edición ha estado formado por Jaume Escandell Guasch, Artur Parron Guasch y Adrià Tur Homar. El primer premio ha recaído en Júlia Ribas Cardona por el trabajo 'Les Cases Botiga Rurals de la Parròquia de Sant Francesc Xavier de Formentera (1900-1960)'.
El segundo premio ha sido para Miquel Bartomeu Portas i Mayans, autor de 'Catalans, Formenterers i el Turisme des Ca Marí'.
El tercer premio será compartido por Jana Yern Majoral, con el trabajo 'La Família de Baix, víctimes del Franquisme', y Paula Escandell Mayans, con 'La Família des Bosc a la Guerra Civil'.
La entrega de premios se celebrará el domingo 14 de junio, a las 20 horas, en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’. El acto será público y contará con un concierto de Maria José Cardona.
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