La Escuela Municipal de Música y Danza de Formentera abre la matrícula para el curso 2026-2027

La Escuela Municipal de Música y Danza de Formentera abrirá del 15 al 18 de junio el periodo de renovación de matrícula para el alumnado actual y de preinscripción para los nuevos alumnos de cara al curso 2026-2027.

La oferta formativa incluye estudios reglados y no reglados de música y danza, dirigidos a niños, jóvenes y personas adultas.

En el ámbito de la música, la escuela imparte los cuatro cursos de enseñanzas elementales, con formación instrumental, lenguaje musical, coro y banda. El alumnado puede cursar especialidades como piano, guitarra, clarinete, flauta travesera, trompeta o trompa. El acceso está abierto a niños a partir de ocho años y también a personas adultas, con plazas limitadas y prueba de acceso durante el mes de septiembre.

La oferta musical se completa con estudios no reglados, entre ellos iniciación a la música para niños de 5, 6 y 7 años, talleres de iniciación instrumental a partir de los 6 y 7 años, percusión desde los 7 años, música tradicional desde los 6 años, guitarra flamenca a partir de los 7 años, canto desde los 16 años, banda municipal y formación específica para adultos interesados en iniciarse o perfeccionar sus conocimientos de piano.

En danza, la escuela ofrece estudios reglados de enseñanzas elementales, con contenidos oficiales que permiten presentarse al examen para obtener el certificado correspondiente una vez finalizados los cuatro cursos. Esta formación incluye danza clásica, danza española y lenguaje musical aplicado a la danza.

Paralelamente, también se programan estudios no reglados de iniciación a la danza para niños de 3 a 7 años, así como clases de danza moderna, ballet para adultos y flamenco para adultos.

Las solicitudes de matrícula podrán tramitarse a través de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) o de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC). Para más información, las personas interesadas pueden contactar con la escuela a través del correo electrónico escolamusica@conselldeformentera.cat.